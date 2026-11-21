我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田柾國的Vlog中出現高雄輕軌、旗津沙灘等景點，全片以復古色調呈現。（圖／田柾國IG@mnijungkook）

韓團BTS在19日於高雄國家體育場（世運主場館）舉行《ARIRANG》首日演出，隔天休假一天，團員外出遊覽港都，田柾國今（21）日凌晨在粉專上傳一段Vlog，紀錄高雄的景點和粉絲群象，背景音樂還選用「吉他詩人」董運昌的作品，滿滿台灣味，短短6小時已經累積280萬人按讚。田柾國分享的影片中，可見高雄的街景、住家、巷弄、腳踏車、輕軌，以及知名景點老江紅茶牛奶、碗容奶奶家、駁二和旗津海邊，還有一群向鏡頭打招呼的阿米（粉絲暱稱）們，全片以復古色調呈現，充滿著「高雄感性」的詩意氛圍。該短片並選用台灣吉他演奏家董運昌的作品〈碧海藍天〉作為背景音樂，田柾國在配文寫下「在高雄的空閒時間」，網友紛紛湧入朝聖，「好會拍...」、「高雄原來這麼美」、「世界看見高雄了」、「謝謝你喜歡台灣！」11月19日高雄演唱會首場結束、20日休唱一天，柾國和j-hope、Jimin等成員把握空檔在高雄當起觀光客，一群人前往老江紅茶喝奶茶、吃蛋餅，隨後走訪駁二藝術特區、逛藝品店，柾國在逛街時隨身帶相機和手機記錄高雄風景，還笑著拿起手機反拍圍觀的粉絲，如今成品上架，粉絲也尋找自己是否出現在偶像的影片中，掀起話題。