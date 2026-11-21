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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在休賽期持續積極補強，根據大聯盟官網與多家美媒美東時間20日（台灣時間21日）報導，道奇與明尼蘇達雙城正式達成一筆「2換1」交易案，道奇送出昔日備受期待的27歲右投米勒（Bobby Miller）以及19歲小聯盟捕手兼一壘手埃斯皮諾薩（Francisco Espinoza），成功從雙城換來2017年選秀狀元郎、同樣現年27歲的右打內野手路易斯（Royce Lewis）。這筆交易不僅讓加州南部的在地子弟兵路易斯重返家鄉效力，也完美填補了老將羅哈斯（Miguel Rojas）退休後道奇內野右打工具人的戰力空缺。現年27歲的路易斯出身南加州橘郡聖胡安卡皮斯特拉諾（San Juan Capistrano）的JSerra天主教高中，在2017年選秀會上獲雙城以狀元籤風光選中。儘管大聯盟生涯前幾年屢屢受到膝蓋韌帶撕裂等下半身傷勢困擾、5個大聯盟賽季僅有2季出賽超過百場，但他在剛結束的2026年賽季寫下生涯新高的125場出賽紀錄，全季繳出打擊率2成27、上壘率2成87、長打率3成80，外帶24支二壘安打與15發全壘打的成績單。更重要的是，路易斯對左投向來頗有心得，2026年面對左投手繳出打擊率2成52、上壘率3成08、長打率4成30（wRC+ 104）的亮眼表現，生涯對戰左投wRC+更高達108。此外，過去主守三壘的路易斯在2026年大幅拓展守備多功能性，單季於一壘出賽82場（78場先發）、三壘35場先發以及二壘16場出賽（11場先發），這讓他在羅哈斯正式退休後，成為道奇陣中理想的右打內野活棋。新賽季他不僅能分擔二壘守備任務，讓艾德曼（Tommy Edman）更靈活發揮工具人價值，也能在面對左投時替三壘手孟西（Max Muncy）與一壘手弗里曼（Freddie Freeman）提供輪休空間。路易斯目前正進入生涯第2年薪資仲裁資格，球團控制權可一路延續至2028年賽季結束。由於過去兩季打擊率偏低，他原先在周五「不續約」（Non-tender）期限前一度被列為可能遭放棄的邊緣人選，預估2027年仲裁年薪約在485萬至510萬美元之間，最終雙城選擇趕在期限前透過交易換回潛力投手籌碼。在這筆交易中被送往雙城的27歲右投米勒，是道奇2020年首輪選秀挑中的頂級大物，2023年菜鳥球季曾投出11勝4負、防禦率3.76的驚艷表現；然而自2024年起他便深陷肩傷、背傷與控球失準泥淖，2025至2026兩個賽季合計僅在大聯盟出賽5場、投了12.1局，2026年更直到9月才重返大聯盟牛棚，生涯在道奇4季累積防禦率5.37，已逐漸淡出先發輪值藍圖。雙城接手後將寄望這位仍具4年控制權的火球男能透過轉換環境找回昔日身手。至於另一名籌碼埃斯皮諾薩則是道奇2024年自委內瑞拉簽下的國際自由球員，明年3月才滿20歲的他本季在新人聯盟與1A安大略（Ontario）合計出賽46場，繳出打擊率3成17、上壘率4成11、長打率4成22（wRC+ 116）與3轟的不俗火力，成為雙城農場最新的潛力補強。