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美國職棒大聯盟休賽期自由市場投下超級震撼彈！根據曾任大都會與金鶯總管、現為《MLB Network》資深分析師的杜奎特（Jim Duquette）美東時間20日（台灣時間21日）最新爆料，紐約大都會隊已經正式向兩屆賽揚獎得主、本季季中轉戰洛杉磯道奇後投身自由市場的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）開出首份正式報價，合約報價為9年總值4億美元（約合新台幣129億元）。這份天價報價不僅將一舉超越道奇日籍強投山本由伸保持的12年3.25億美元投手合約總額紀錄，平均年薪4444萬美元更將刷新大聯盟史上先發投手最高年薪紀錄。杜奎特在個人社群平台X發文透露：「多位大聯盟消息人士已向我證實，自拉斯維加斯總管會議以來，大都會向史庫柏開出的首份報價就是9年總值接近4億美元。這份報價本身就遠遠超越過去自由市場先發投手的最高總額紀錄，同時也將寫下先發投手史上最高平均年薪，而且接下來極可能還會有其他球隊跟進開出類似報價。」回顧大聯盟投手合約歷史，此前投手合約總額最高紀錄是由山本由伸於2023年休賽期與道奇簽下的12年3.25億美元；至於平均年薪最高紀錄，則由薛澤（Max Scherzer）與韋蘭德（Justin Verlander）共同保持的4333萬美元。如今大都會首波出價便直接將門檻拉高至9年4億美元（均薪約4444萬美元），展現出勢在必得的決心。現年30歲的史庫柏（去年在底特律老虎完成賽揚獎二連霸）今年8月交易截止日前夕被送往道奇，本季在例行賽共出賽26場，繳出12勝7負、防禦率2.72的頂級王牌身手，大聯盟生涯累計60勝44負、防禦率3.02。根據大聯盟官網與《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，史庫柏在過去一周內除了與大都會會面外，也已親自與前東家道奇、多倫多藍鳥以及聖地牙哥教士進行面對面會談，甚至在18日還透過視訊會議與第5支神秘球隊接洽。由於大聯盟現行勞資協議將於12月1日（台灣時間12月2日）正式到期，且目前勞資談判陷入停滯、休賽期極可能爆發封館（Lockout），各隊無不把握最後黃金期限積極搶人，史庫柏爭奪戰已正式進入白熱化階段。