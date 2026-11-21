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▲許志豪雖台股慘賠，但活動商演接滿滿，收入無虞。（圖／翻攝自許志豪FB）

台股近期連續重挫，20日終場大跌2393.60點，本週累計跌幅達17.49%，創1991年以來最大單週跌幅。台語歌手兼主持人許志豪成為這波股災苦主，帳面虧損擴大至100萬元，讓他苦笑形容「兩只綠水鬼」沒了，甚至連帶影響婚姻規劃，打趣宣布與緋聞女友翁鈺鈞暫緩求婚、婚宴計畫，直接登記就好。據《自由時報》報導，投資台股5年多的許志豪，持股高度集中於ETF及台積電。他透露，原本看好大盤有望突破5萬點，從上上週台積電還在2400元、2300元時便一路逢低加碼，未料股價一路下探甚至跌破2000元大關，讓他無奈感嘆：「補到現在懷疑人生。」面對虧損持續擴大，他也直言這波股災「猶如錐心之痛、真的是撕心裂肺」，不僅每5分鐘就忍不住打開股市APP盯盤，一度心情差到提不起勁出門，晚上更因輾轉難眠，得靠服用肌肉鬆弛劑才能入睡。股災不僅讓荷包大失血，也意外牽動許志豪與翁鈺鈞的婚事進度。兩人因合作節目培養出好默契，今年6月許志豪舉辦個人演唱會時，翁鈺鈞更現身力挺，當時他曾被歌迷起鬨在台南辦婚宴。如今投資失利，許志豪則開玩笑說：「有想說就先不要求婚了，乾脆先登記就好」，認為這樣比較省錢。至於要不要辦婚禮，許志豪也笑說跟媒體講一講就好，先不用辦了。不過兩人其實八字都還沒一撇，只是經常一起表演的螢幕CP，從未真正認愛。而許志豪也說，他對護國神山台積電還是有信心的，目前依然持續加碼買進台積電。另外，他雖股市失意但職場得意，許志豪手中主持的《唱歌給你聽》改版後，搭檔翁鈺鈞、陳怡婷、蘇宥蓉、朱海君及郭婷筠，在中視、中天播出收視開出紅盤，今年10月至12月間，他更接下超過50場商演與選舉活動，笑稱自己是頗受候選人青睞的「吸票機」。