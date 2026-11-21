台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）「飆車皮」今（21）天開賣！全系列共6款聖誕新品同步登場，日本二手價炒翻4倍的話題玩偶首度在台原價發售，吸引破千名粉絲低溫漏夜排隊，盛況比粉紅爆炸頭皮卡丘開賣時更瘋狂！官方也緊急宣布明（22）追加發放「入店整理券」，《NOWNEWS》一次整理最新排隊規則與售價。
🟡明天追加發放整理券，最新入店規則一次看懂
因應搶購熱潮，寶可夢台灣官方Instagram緊急宣布，明（22）日週日追加實施「入店整理券」入場管理（下週六11月28日亦同），最新排隊與領券重點如下：
發放時間：上午10時至10時45分（視現場人潮前後調整）。
排隊地點：新光三越台北信義新天地A11 1樓入口（香堤大道廣場側）指定場所；其餘營業時間可至A11 3F空橋確認發放狀況。
管制提醒：未公告發券日仍可能依人潮臨時管制或提前解除，商品數量有限售完為止。
🟡破千人低溫漏夜排隊，彰化親子帶被子北上搶
信義區新光三越A11外圍自昨晚起湧入人龍，截至今日凌晨已破千人在15度低溫中守候。據《TVBS》報導，昨晚10時許到場的女粉絲排在第8排，笑稱考量通勤「沉沒成本」決定撐下去；另有彰化夫妻晚間9時30分帶著兩名年幼孩子自備棉被北上圓夢，直呼「來都來了，就試看看有沒有機會」。
🟡飆車皮炒出四倍高價，六款聖誕新品售價一覽
本次聖誕系列「Holiday Helpers」共推6款新品（PChome24h已於昨20日下午4時同步開賣，隨即完售），其中皮卡丘戴聖誕帽騎乘多邊獸Ⅱ的「飆車皮」日本定價2,200日圓，二手價曾炒至8,000至10,000日圓（約3.6至4.5倍），台灣原價550元引發搶購。6款新品與售價如下：
1. 吉祥物 Holiday Helpers（皮卡丘）多邊獸Ⅱ玩具（飆車皮）：550元
2. 吉祥物 Holiday Helpers（皮卡丘）偷吃：550元
3. 吉祥物 Holiday Helpers（皮卡丘）沾滿雪：550元
4. 毛絨玩具（皮卡丘 聖誕節・再販款）：960元
5. 毛絨玩具 Holiday Helpers（皮卡丘・聖誕樹造型）：1,060元
6. 毛絨玩具 Holiday Helpers（皮卡丘＆土王）：1,200元
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因應搶購熱潮，寶可夢台灣官方Instagram緊急宣布，明（22）日週日追加實施「入店整理券」入場管理（下週六11月28日亦同），最新排隊與領券重點如下：
發放時間：上午10時至10時45分（視現場人潮前後調整）。
排隊地點：新光三越台北信義新天地A11 1樓入口（香堤大道廣場側）指定場所；其餘營業時間可至A11 3F空橋確認發放狀況。
管制提醒：未公告發券日仍可能依人潮臨時管制或提前解除，商品數量有限售完為止。
信義區新光三越A11外圍自昨晚起湧入人龍，截至今日凌晨已破千人在15度低溫中守候。據《TVBS》報導，昨晚10時許到場的女粉絲排在第8排，笑稱考量通勤「沉沒成本」決定撐下去；另有彰化夫妻晚間9時30分帶著兩名年幼孩子自備棉被北上圓夢，直呼「來都來了，就試看看有沒有機會」。
本次聖誕系列「Holiday Helpers」共推6款新品（PChome24h已於昨20日下午4時同步開賣，隨即完售），其中皮卡丘戴聖誕帽騎乘多邊獸Ⅱ的「飆車皮」日本定價2,200日圓，二手價曾炒至8,000至10,000日圓（約3.6至4.5倍），台灣原價550元引發搶購。6款新品與售價如下：
1. 吉祥物 Holiday Helpers（皮卡丘）多邊獸Ⅱ玩具（飆車皮）：550元
2. 吉祥物 Holiday Helpers（皮卡丘）偷吃：550元
3. 吉祥物 Holiday Helpers（皮卡丘）沾滿雪：550元
4. 毛絨玩具（皮卡丘 聖誕節・再販款）：960元
5. 毛絨玩具 Holiday Helpers（皮卡丘・聖誕樹造型）：1,060元
6. 毛絨玩具 Holiday Helpers（皮卡丘＆土王）：1,200元