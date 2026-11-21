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南美洲秘魯發生強震！綜合外媒報導，當地時間20日晚間，祕魯發生規模6.7地震，震央位於該國中部，首都利馬也感受到明顯搖晃，部分民眾緊急逃出住家避難，甚至連國會議員也一度撤離國會大樓。根據美國地質調查局（USGS）偵測到的數據，這起地震規模為6.7，震源深度約108公里；德國地球科學研究中心（GFZ）則測得規模6.8。秘魯地球物理研究機構則指出，震央位於中部胡寧（Junín）地區，震源深度約129公里。地震發生後，首都利馬多處建築物明顯搖晃，民眾紛紛離開住家及建築物，到戶外空曠處避難。當時秘魯國會也受到地震影響，議員一度緊急離開議場。截至發稿時間為止，秘魯尚未通報重大傷亡或災損，也表示這次地震沒有引發海嘯威脅。不過，後續仍須留意餘震風險。秘魯位於環太平洋地震帶，受到太平洋板塊與南美洲板塊交互作用影響，地震活動相當頻繁。