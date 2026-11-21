我是廣告 請繼續往下閱讀

批政院寧花千億買軍火 卻不願拿320億照顧老農

質疑不副署轉移焦點 國民黨團籲1128用選票表達不滿

立法院6日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修正案，將老農津貼從每月8110元調高至1萬5000元，不過行政院長卓榮泰20日宣布不予副署。對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄痛批，這是對全台老農最深的背叛，國民黨團要為全國53萬農民同胞，向政府提出最嚴重的抗議。許宇甄指出，行政院可以為了光電業者大撒幣，在水庫上廣設光電板污染農業灌溉及民生飲用水的水源，卻對辛苦的農民同胞錙銖必較；政府可以花上千億買軍火，可以花上千億救中油、台電，卻不願意用320億元照顧老農的晚年生活，這不是對老農無情的背叛，什麼才是？許宇甄再次強調，立法院正式三讀通過的法律，行政院依憲副署，這不是權利，這是義務。但現今行政院屢次以不予副署作為對抗國會的武器，就是對台灣民主法治再一次作出最壞的示範。再者，調升老農津貼更是朝野各政黨、甚至包含行政院在內的社會共識，如今行政院片面拒絕副署，以這種超級否決權架空國會，就是對代表全國最高民意的國會最嚴重的侮辱。許宇甄質疑，行政院宣布不副署老農津貼的時機，正值立法院三讀通過普發現金2萬元相關立法之際，行政院企圖以不副署的政治動作，分散社會對普發現金2萬元及政府在水庫上廣設光電板的關注。但人民的眼睛是雪亮的，人民不會被行政院這種充滿政治算計的手段所左右。國民黨團呼籲全體國人，11月28日九合一選舉就是人民向政府展現憤怒的最佳時刻，大家以手中神聖的選票，對這個毀憲濫權的政府投下不信任票，這個政府才能好好反省，才會重視民意，人民的聲音、國會的尊嚴才會被政府看見、被政府重視，1128全民站出來，勇敢地向這個無良的政府說不。