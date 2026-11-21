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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平與知名運動品牌New Balance於美東時間20日（台灣時間21日）正式簽下一紙涵蓋其「剩餘職業球員生涯」的歷史性續約協議。有別於其他運動巨星常見的終身代言合約，這份專屬覆蓋球場生涯的長約在體壇堪稱首見。New Balance同時宣布將位於波士頓總部附近的頂級運動科學研究實驗室正式更名為「大谷翔平運動研究實驗室」，以最高規格致敬這位改變棒球歷史的超級巨星。現年32歲的大谷翔平自2023年正式加盟New Balance陣營以來，雙方合作關係不斷深化。New Balance在官方聲明中指出，大谷翔平向來以親力親為、對裝備細節極度講究著稱，更是協助品牌理解各層級頂尖運動員需求的重要推手，因此決定不僅與他續約至球員生涯結束，更直接將享譽業界的運動科學研究實驗室冠上他的大名。大谷翔平透過聲明感性表示：「當我剛加入New Balance時，他們看待我的方式就不僅僅是一名運動員，而這段關係隨著時間推移變得越來越緊密。我們之間建立在高度信任之上，無論是測試產品、分享回饋還是協助發想新點子，我始終覺得自己是一名真正的合作夥伴。我很興奮能將合作關係延續到我剩餘的球員生涯，也非常榮幸運動研究實驗室能以我的名字命名，期待未來繼續攜手創造更多成就。」在大谷翔平加入New Balance的這段期間，他在場上迎來生涯巔峰，不僅完成史無前例的MVP三連霸，2026年也僅以些微差距屈居同為New Balance簽約球星的克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）之後拿下MVP票選第二名。另一方面，大谷翔平也為New Balance帶來全球性的品牌躍升，從2024年依據他對「貼地感」與「經典外觀」需求量身打造的「FuelCell Ohtani 1」簽名釘鞋，到上季推出的全系列運動休閒「大谷翔平簽名系列（Shohei Ohtani Signature Collection）」，以及攜手捐贈日本小學生手套的公益行動，雙方合作早已超越單純的商業代言。New Balance總裁兼行銷長戴維斯（Chris Davis）盛讚道：「以他的榮譽來命名我們最先進的運動研究實驗室，正體現了New Balance的造物哲學——與運動員共同創作，而不只是為他們打造產品。我們將繼續突破運動表現與文化的界線，並確保他在New Balance的傳奇地位成為永恆經典。」