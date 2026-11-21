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▲蔡家蓁去年告別前東家，以獨立歌手身分重新出發，自稱是最資深的新台語獨立女歌手，預計12月底推出全新台語專輯《慶祭》。（圖／NOWNEWS資料照）

台股昨（20）日出現歷史級暴跌，加權指數終場重挫2393.60點、跌幅6.23%，收在36033.29點，創下史上第三大收盤跌點，台語歌手蔡家蓁近年將辛苦存的積蓄投入股市，日前才3天就估計損失超過200萬元，本週坦言已經達到300萬元，「積蓄幾乎沒了，已經沒有錢可以再買進...」據《ETtoday》報導，蔡家蓁無奈表示，現在自立門戶，除了員工的支出還有房貸、生活開銷，一個月就要花掉50萬左右，加上這次新專輯前後已經投入好幾百萬，「結果現在股票又燒掉300多萬，真的快被自己搞瘋了！」蔡家蓁悲觀地說，股票好像還會繼續跌，「感覺錢真的不是用花的，是用燒的感覺」，至於不少人會趁著股市低點逢低買進，但她坦言積蓄幾乎賠光，已經沒有錢可以再買進。日前，談到近期股市表現，蔡家蓁坦言，自己近年努力工作、辛苦攢下的積蓄也有不少投入股票市場，沒想到，最近市場連續下跌，光是短短3天就蒸發超過200萬元，面對這筆驚人的帳面損失，她無奈笑說：「我自己目前不敢去算了，但還沒賣都不算賠。」蔡家蓁去年告別前東家，以獨立歌手身分重新出發，自稱是最資深的新台語獨立女歌手，預計12月底推出全新台語專輯《慶祭》，這張作品以「人生，就是哭著中槍，笑著慶祝」為主題，從自身生活經驗出發，將平時不容易坦然說出口的情緒與人生故事寫進歌曲，也嘗試把內心的黑暗面轉化成療癒人心的創作，展現台語流行音樂更多元的可能性。