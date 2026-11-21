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韓國天團BTS（防彈少年團）19日晚間7點在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場演出，將一連舉辦3天，吸引破萬人到高雄朝聖。女星賴薇如昨（20）日在IG分享，她挺著22週孕肚從台北搭高鐵南下看BTS演唱會，還挑戰當天來回，這是她帶著肚子裡的寶寶看的第一場演唱會，雖然來回奔波很考驗體力，但直喊「一切都值得」。沒想到唱到中場，她嗨到忘記自己還在懷孕，跟著音樂跳個不停，嚇得老公趕緊制止。賴薇如說，這是她第二次來到高雄世運主場館，很喜歡戶外演唱會的氣氛，當晚天氣也很舒服。不過，從捷運站走到會場得花15到20分鐘，沿路還要閃避人群；散場時又碰上捷運站手扶梯暫停運轉，只能走樓梯，讓她直呼有點累。她也以自己的經驗提醒，準媽媽若要到場，可以穿球鞋或好走的平底鞋，並笑說還好有包廂可以吃東西、坐下來休息。真正讓老公緊張的是演唱會中段。賴薇如笑說：「媽媽我都差點忘了還在懷孕，整個開心到跳不停。」老公見狀立刻制止，她還用「不准我再離開月球表面」形容當時的情景，把夫妻倆一個嗨到忘我、一個忙著喊停的反差寫得相當逗趣。談到演出，賴薇如大讚，即使前半場有不少新專輯的歌曲，現場氣氛依然熱烈。她也喜歡360度舞台能顧到每一區的粉絲，看到團員唱跳之外，還有體力快走繞完整座體育場，直呼很有誠意。至於唯一的遺憾，她開玩笑猜柾國是不是在六合夜市吃太多，還是高雄不夠熱，「居然沒有脫上衣秀身材」，最後還不忘喊話：「Army們你們說是不是？」