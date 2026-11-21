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▲進入休賽期後，大谷翔平展現出如此精瘦修長的模樣，外界推測這可能是他為了減輕膝蓋與身體關節負擔、提升明年賽季二刀流敏捷度所做的全新體態調整。（圖／翻攝自New Balance）

▲在New Balance官方釋出的簽約最新照片中，現年32歲的大谷翔平身穿深藍色休閒西裝外套搭配白色內搭上衣，對著鏡頭露出招牌陽光笑容。（圖／取自New Balance）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平休賽期最新近照曝光，知名運動品牌New Balance於美東時間20日（台灣時間21日）正式宣布與大谷翔平簽下涵蓋其「剩餘整個球員生涯」的歷史性續約協議，並分享大谷翔平的簽約照，不少人注意到這位道奇球星臉龐與身形「明顯消瘦」，雙頰線條變得格外銳利，讓大批球迷忍不住驚呼：「大谷到底發生什麼事了？從沒看過他這樣！」在New Balance官方釋出的簽約最新照片中，現年32歲的大谷翔平身穿深藍色休閒西裝外套搭配白色內搭上衣，對著鏡頭露出招牌陽光笑容。不過眼尖的球迷立刻發現，相較於賽季期間壯碩魁梧的體格，大谷翔平如今不僅臉部輪廓變得極為清瘦、下顎線條清晰可見，就連整體身形也顯得格外修長精實。照片曝光後立刻在日本社群平台引發瘋狂討論，網友紛紛湧入留言：「臉也變得太尖了吧」、「大谷先生是不是瘦超多？」、「這減重幅度以前從來沒看過啊」、「雙頰都凹下去了，發生什麼事了嗎？」、「雖然瘦了一圈但變得更帥、更有型了！」根據大聯盟官方數據網站《Baseball-Reference》登錄的身體資料顯示，身高193公分（6呎4吋）的大谷翔平，目前官方登錄體重為95公斤（210磅）。過去大谷翔平為了追求極致長打火力與投球球速，在休賽期往往會進行高強度增肌訓練，體態向來給人厚實壯碩的印象。然而今年進入休賽期後，大谷翔平展現出如此精瘦修長的模樣，外界推測這可能是他為了減輕膝蓋與身體關節負擔、提升明年賽季二刀流敏捷度所做的全新體態調整。