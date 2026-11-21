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藝人陳為民昨（20）日在臉書發文，寫下「沒看新聞，台北還蠻安靜的」。短短一句沒有點名，卻碰巧遇上民進黨台北市長候選人沈伯洋南下台中，與同黨台中市長候選人何欣純合體車掃。有網友把兩件事聯想在一起，猜他是不是在酸「洋流號」開出台北，留言區也出現多則拿「洋流」開玩笑的回覆，陳為民還按了讚。陳為民的貼文沒提到任何候選人，也沒說是哪一則新聞，留言區卻有人直接接話：「只要不要洋流，倒是清靜」、「髒東西流向台中了唉」，還有人拿「洋流」玩諧音，寫下「洋流洋流，屁滾尿流」。這幾則留言都顯示「作者說讚」。另有網友借用沈伯洋支持者「小水滴」的稱呼，留言「11/28讓水滴成為水蒸氣消失在我們的國家」，同樣獲陳為民按讚。這則貼文也被轉到PTT政黑板討論，有網友認為，陳為民可能是在說「洋流號」當天去了台中，所以台北安靜了些。不過陳為民原文並未提到沈伯洋或車掃活動，這層意思是網友從發文時機與留言互動做出的解讀。沈伯洋20日下午與何欣純從台中市北區元保宮出發，搭乘「洋流號」展開車隊掃街。車隊行經崇德路、文心路等主要幹道，全程約18公里，原訂約1個半小時的行程拉長至超過2小時，傍晚6時左右才抵達文心森林公園。沈伯洋隨後先赴南投，晚間再回台中烏日出席「洋流慧聚．杰伴童行．迎向欣時代」聯合造勢晚會，總統兼民進黨主席賴清德也到場為何欣純站台。