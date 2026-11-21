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立法院昨（20）日三讀通過普發2萬元現金，民進黨因部分立委缺席，引起民眾黨批評「薪水小偷」。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，現任公職人員在選前全力拚戰，社會可以理解，「立委的出席紀錄可以檢驗，黨團的動員安排也可以討論，用一句『薪水小偷』抹煞委員平時的問政和服務，這樣的批評不公平」。莊瑞雄表示，民進黨團昨天有發布甲級動員，依9月29日黨團會議決議，自10月8日召委選舉結束後，參選縣市長的委員豁免參與黨團動員，民進黨團肯定民眾黨團投下反對票，最終反對票數仍不足，未能擋下法案。對於民眾黨團批評未出席的綠委是「薪水小偷」，莊瑞雄表示，離投票只剩8天，選民也期待候選人把握最後幾天，走進地方聽意見、把政見說清楚，台北市長蔣萬安也從11月12日起請假投入選戰，現任公職人員在選前全力拚戰，社會可以理解，「立委的出席紀錄可以檢驗，黨團的動員安排也可以討論，用一句『薪水小偷』抹煞委員平時的問政和服務，這樣的批評不公平」。莊瑞雄指出，法案10月16日逕付二讀，未經委員會專業審查，本週二（17日）的朝野協商不到一個小時，今天上午由立法院長再度召集協商，下午就交付表決，「4,714億元的支出，估計要舉債約3,800億元。錢從哪裡來、債要怎麼還，都還沒向全民交代清楚，就急著表決，這樣對得起納稅人嗎？」莊瑞雄強調，行政院負責提出預算，立法院負責審議，這是憲法上的權力分工，民進黨團認為，國民黨團以特別條例直接指定支出、要求行政院編列預算，侵及行政院的預算提案權，有違權力分立。