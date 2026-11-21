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▲道奇與明尼蘇達雙城正式達成一筆「2換1」交易案，成功從雙城換來2017年選秀狀元郎、同樣現年27歲的右打內野手路易士（Royce Lewis）。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今（21）日與明尼蘇達雙城隊進行交易，換來27歲多功能內野手路易士（Royce Lewis）。《運動畫刊》直言，路易斯與道奇隊在這筆交易可說是「雙贏」，路易士轉隊後不需要天天先發、降低受傷風險，道奇隊則是注入年輕活力，並保留核心老將班底；至於最大輸家，《運動畫刊》認為是韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman），未來出賽機會遭到壓縮，若不找回過往的火力，恐怕失去地位。現年27歲的路易士是2017年大聯盟選秀狀元，並曾在2019年獲《MLB Pipeline》評選為全聯盟第5號新秀，2022年升上大聯盟。作為交易路易士的籌碼，道奇隊送出了前首輪指名大物投手米勒（Bobby Miller）以及捕手新秀埃斯皮諾薩（Francisco Espinoza）。《運動畫刊》直言，路易士絕對是這筆交易最大贏家，「從一支戰績平庸、需要他扛起中心打線重任的雙城隊，轉戰豪華的道奇打線；在洛杉磯他只需排在後段棒次，就能擁有源源不絕的打點製造機會。此外，道奇隊並不需要路易士天天先發上陣，這在漫長的球季中可望有效降低他的受傷風險、維持身體健康。」路易士大聯盟生涯累積出賽383場，打擊率為2成46，並有61支全壘打和213分打點。《運動畫刊》指出，路易士的球隊控制權將持續到2028年球季結束。只要能打出亮眼身手，他便有機會在2029年進入自由市場時，趁著仍在生涯巔峰期簽下一紙天價合約。對道奇隊而言，這筆交易除了能保留核心老將班底，還同時為打線注入年輕活力，是達成目標的完美解答，「路易士具備內野4個守備位置的實戰經驗，在漫長的162場例行賽中，能為三壘手蒙西（Max Muncy）與一壘手弗里曼（Freddie Freeman）分擔大量守備局數、獲得充分輪休，甚至也能在游擊防區頂替貝茲（Mookie Betts）。」《運動畫刊》認為，路易士的加入，讓苦思如何讓主力打者群一路保持火力直闖10月季後賽的道奇隊而言，無疑是一大助力。至於這筆交易的最大輸家，《運動畫刊》直指韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman），「隨著路易士必須在場上四處支援、輪替隊友休息，艾德曼的整體上場時間將會遭到壓縮；在二壘位置上，他也將面臨打擊火力遠勝自己的路易士強力競爭。」《運動畫刊》直言，艾德曼接下來必須靠表現才能爭取到上場機會，但在過去兩個球季陷入低潮的情況下，這恐怕會相當困難。自2025年球季開打以來，艾德曼共出賽181場，繳出打擊率2成35、21支全壘打、91分打點以及OPS .683的成績。此外，由於道奇隊今年休賽季致力於陣容年輕化，並希望補進在例行賽就能真正提供穩定戰力的球員，原本就不太可能再簽回35歲老將赫南德茲（Kiké Hernández）。《運動畫刊》認為，「路易士不只比赫南德茲年輕，還能勝任內野4個位置，看來已經直接取代了他在道奇26人名單中的席次。」