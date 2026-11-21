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綜藝天王胡瓜19日與老婆丁柔安出席媒體餐敘，透露經營近3年、累積約60萬訂閱的YouTube頻道《下面一位》，因與合夥人拆夥無法繼續使用。對方開價2000萬元才願轉讓，胡瓜最後決定不買，改開《新下面一位》從零開始。沒想到新頻道上線短短2天，截至今（21）日已突破近21萬訂閱，超過原頻道拆夥前訂閱數的三分之一。胡瓜在新頻道首支影片中找來女兒小禎、兒子胡釋安開家庭會議，說明自己為何得放下經營多年的《下面一位》。他透露，當初信任曾多次合作的夥伴，把行政和帳務交給對方，自己專心製作節目、邀請來賓。直到對方表明不願繼續合作，才面臨原頻道登記在對方公司名下、團隊無法自行上架影片的困境。丁柔安也還原，雙方最初以為能坐下來把帳算清楚，沒想到後來對方要求改由律師接洽，並開出2000萬元的報價。胡瓜因為捨不得60萬訂閱，一度想動用兒女的儲備保險金；小禎提議向粉絲募資，他也當場拒絕：「我寧可從零開始做，我也不會動用麵粉的錢！」考量打官司可能拖上兩、三年，他最終選擇結算合作，自己出資做新頻道。《新下面一位》19日公開首支影片，隔天訂閱數就衝到18萬，如今再突破21萬。以舊頻道拆夥前約60萬訂閱計算，新頻道才上線2天，訂閱規模就已達到原本的約35%。胡瓜先前在餐敘上說，打算給自己1年時間衝刺，也承諾新頻道雖由他獨資，團隊和製作預算都不縮水，接下來仍會維持每週更新。