美國AI新創公司「Anthropic」一名數學家宣稱，運用旗下AI聊天機器人「Claude」協助研究，成功找到困擾數學界長達167年的「黎曼猜想」（Riemann Hypothesis）證明。如果這項成果最終獲得確認，將可能成為數學與AI發展史上，一項重要里程碑。
根據英國《每日郵報》報導，34歲的土耳其裔美國數學家阿波格（Levent Alpöge）20日表示，自己與Claude合作，已經找到黎曼猜想的證明，並將相關成果整理成Lean程式碼公開，以供外界檢驗。
阿波格表示，研究過程中，Claude展現出令人驚訝的能力，甚至讓他對AI未來在科學研究領域的發展充滿期待。不過，這項成果目前仍有待其他數學專家獨立審查，尚不能視為「黎曼猜想」已正式獲得破解。
困擾數學界167年！到底什麼是黎曼猜想？
「黎曼猜想」由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出，主要探討一個看似簡單、卻困擾數學家超過一個半世紀的問題：質數究竟是如何分布的？
所謂質數，就是只能被1和自己整除的數字，例如2、3、5、7、11、13等。這些數字看似沒有固定規律，但數學家認為，質數的分布背後，可能存在更深層的數學秩序。
黎曼猜想就是試圖找出這套規律，並透過一個稱為「黎曼ζ函數」的數學工具，描述質數分布背後的關聯。
這項猜想不只是數學界的知名難題，也被視為現代數學最重要的未解問題之一。德國數學家兼哲學家希爾伯特（David Hilbert）早在1900年就指出，這將是20世紀數學界最重大的挑戰之一。
AI如何幫忙解題？還有機會拿下100萬美元獎金
這次研究的另一個亮點，是研究員利用Lean程式語言整理證明內容。Lean是一種可以讓電腦逐步檢查數學推理的工具，有助於確認證明過程是否符合數學邏輯。
不過，這次公開的成果，主要是電腦可檢查的程式碼，並非一般人能直接閱讀的完整數學論文，後續仍需要專家花時間檢驗與理解。
值得一提的是，黎曼猜想也是美國克雷數學研究所（Clay Mathematics Institute）公布的「千禧年大獎難題」之一。該研究所於2000年選出7道重要數學難題，涵蓋數論、幾何學、流體力學、電腦科學等領域，每道題目提供100萬美元獎金，成功解決者有機會獲得獎勵。
這7道難題中，目前只有「龐加萊猜想」（Poincaré Conjecture）獲得正式解決，其餘6道仍待數學家突破。
隨著AI逐漸從文字生成、資料分析，進一步參與複雜科學研究，這次Claude協助挑戰167年數學難題的消息，也讓外界重新關注AI在科研領域的潛力。至於這道困擾人類超過一個半世紀的數學難題，究竟是否真的已經找到答案，仍有待數學界給出最終判定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿波格表示，研究過程中，Claude展現出令人驚訝的能力，甚至讓他對AI未來在科學研究領域的發展充滿期待。不過，這項成果目前仍有待其他數學專家獨立審查，尚不能視為「黎曼猜想」已正式獲得破解。
困擾數學界167年！到底什麼是黎曼猜想？
「黎曼猜想」由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出，主要探討一個看似簡單、卻困擾數學家超過一個半世紀的問題：質數究竟是如何分布的？
所謂質數，就是只能被1和自己整除的數字，例如2、3、5、7、11、13等。這些數字看似沒有固定規律，但數學家認為，質數的分布背後，可能存在更深層的數學秩序。
黎曼猜想就是試圖找出這套規律，並透過一個稱為「黎曼ζ函數」的數學工具，描述質數分布背後的關聯。
這項猜想不只是數學界的知名難題，也被視為現代數學最重要的未解問題之一。德國數學家兼哲學家希爾伯特（David Hilbert）早在1900年就指出，這將是20世紀數學界最重大的挑戰之一。
AI如何幫忙解題？還有機會拿下100萬美元獎金
這次研究的另一個亮點，是研究員利用Lean程式語言整理證明內容。Lean是一種可以讓電腦逐步檢查數學推理的工具，有助於確認證明過程是否符合數學邏輯。
不過，這次公開的成果，主要是電腦可檢查的程式碼，並非一般人能直接閱讀的完整數學論文，後續仍需要專家花時間檢驗與理解。
值得一提的是，黎曼猜想也是美國克雷數學研究所（Clay Mathematics Institute）公布的「千禧年大獎難題」之一。該研究所於2000年選出7道重要數學難題，涵蓋數論、幾何學、流體力學、電腦科學等領域，每道題目提供100萬美元獎金，成功解決者有機會獲得獎勵。
這7道難題中，目前只有「龐加萊猜想」（Poincaré Conjecture）獲得正式解決，其餘6道仍待數學家突破。
隨著AI逐漸從文字生成、資料分析，進一步參與複雜科學研究，這次Claude協助挑戰167年數學難題的消息，也讓外界重新關注AI在科研領域的潛力。至於這道困擾人類超過一個半世紀的數學難題，究竟是否真的已經找到答案，仍有待數學界給出最終判定。