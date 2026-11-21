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球員 所屬球隊 傷勢部位／狀況 預計缺陣／復出時間表 哈利伯頓（Tyrese Haliburton） 印第安納溜馬 左腿膕繩肌（腿筋）拉傷 預計再缺席 2至3週，目標12月復出 雷納德（Kawhi Leonard） 多倫多暴龍 膝蓋腫脹（10月23日休戰至今） 至少再缺席 2週，場上訓練穩步推進中 英格蘭（Brandon Ingram） 洛杉磯快艇 5月接受跟腱部分撕裂修復手術 預計 台灣時間下週二 客戰火箭迎來賽季暨快艇首秀 哈珀（Dylan Harper） 聖安東尼奧馬刺 左髋部旋轉肌拉傷（避開重傷） 評估缺席1至3週，最新消息大概率休養 約2週

美國職籃NBA開季進入白熱化階段，但傷病潮也持續牽動各隊戰力版圖。《ESPN》知名權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（21）日在節目上帶來最新傷情追蹤報告，一次揭露印第安納溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、多倫多暴龍前鋒雷納德（Kawhi Leonard）、洛杉磯快艇新援英格拉罕（Brandon Ingram）以及聖安東尼奧馬刺後衛哈珀（Dylan Harper）等四名球星的復出時間表。其中，經歷跟腱手術的英格蘭確定將於下周迎來快艇首秀，而受困腿筋與膝蓋傷勢的哈利伯頓與雷納德則還需再高掛免戰牌至少兩周。印第安納溜馬明星控衛哈利伯頓自10月26日因左腿膕繩肌（腿筋）拉傷缺陣至今，查拉尼亞透露，哈利伯頓預計還需要再缺席2至3週的比賽。由於膕繩肌傷勢向來棘手且難以根治，加上哈利伯頓近年左腿已多次出現相同部位拉傷，溜馬球團採取極度謹慎的態度，絕不急於讓他提前復出。預計等到哈利伯頓於12月某個時間點正式歸隊後，溜馬教練團將全面評估陣容磨合化學效應，作為明年2月交易截止日前是否進行重大補強或調整的關鍵依據。至於多倫多暴龍當家前鋒雷納德自10月23日高掛免戰牌後，球團內部對他在未來幾周內重返賽場抱持樂觀態度。根據最新復健進度，雷納德至少還將再缺席兩周時間，目前他的場上個人訓練正穩步推進，復健團隊的首要目標是徹底消除他膝蓋的腫脹反應。暴龍高層與雷納德本人都深具信心，只要這段休養期順利完成消腫，一旦回歸賽場便能維持高水準表現並穩定持續出賽。好消息方面，今年5月接受右腳跟腱部分撕裂修復手術的兩屆全明星前鋒英格拉罕，終於迎來復出倒數。查拉尼亞引述消息人士指出，在先前雷納德交易案中被送往快艇的英格拉罕，預計將在美國時間下周一（台灣時間下周二）快艇客場挑戰休士頓火箭的比賽中正式披掛上陣，迎來個人本季首秀以及轉戰快艇後的處女秀，可望為開季戰績低迷的快艇注入強心針。另一方面，日前在對陣底特律活塞的比賽中不慎在場上滑倒的聖安東尼奧馬刺後衛哈珀，經過詳細檢查後確認診斷為「左髋部旋轉肌拉傷」，所幸成功避開結構性重傷。雖然初步評估這類拉傷的復出時間表約為1至3周，但最新消息指出哈珀大概率將休養兩週左右，目前高居西區龍頭的馬刺對他的康復進度同樣保持高度謹慎，確保完全痊癒後才會讓他重返輪換。