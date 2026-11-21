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▲週五晚間北部三站南下的「自由座等候時間」預估燈號已呈現紅燈尖峰。（圖／截自台灣高鐵網站）

地方公職人員選舉即將在11月28日舉行，對號座幾乎完售，台灣高鐵公司為避免人潮集中在特定時刻，首度祭出「紅眼優惠班次」以及自由座「閘門管制」——開放10分鐘、暫停5分鐘的分階段放行，讓月台保留空間。高鐵公司昨（20）日晚間在北部3站啟動閘門管制測試，實際檢視人潮動線及管制方式，後續也將依測試及正式執行情形滾動檢討。在選前最後一週週五晚上，台灣高鐵昨晚約六點後在南港、台北及板橋站，測試閘門管制。根據預估投票日前夕（27日）下午5時至晚間8時為預估超尖峰時段，持自由座車票的旅客將由指定閘門進站，並採取「開放10分鐘、暫停5分鐘」的方式分批放行；對號座旅客則依車票時間進站，兩種票種分開管制，避免付費區及月台過度擁擠。高鐵預估，27日傍晚尖峰時段，北部3站自由座旅客候車時間可能達45至60分鐘以上，呼籲旅客提前或延後搭車，也可考慮改在28日上午出發。至於這次分流措施未來是否延伸至春節、清明及中秋等大型疏運期間，將視此次測試及實際執行成效，持續檢討優化。