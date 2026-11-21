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批沈伯洋屢抹煞基層努力 北市府：高喊尊重專業實在諷刺

酸沈伯洋政見「蔣萬安早就在做」 批選舉到了才開支票

選戰進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日在社群發出「給台北市政府公務同仁的一封信」，提出四大承諾，包括政策定案前聽取第一線意見、運用AI輔助工具減輕負擔、由市長承擔政策責任，以及真正尊重專業。對此，台北市政府副發言人蔡畹鎣反擊，沈伯洋過去多次以政治指控抹煞基層努力，如今卻高喊尊重專業，實在諷刺，直言「真正傷害公務員的，正是沈委員這些不實的政治指控！」蔡畹鎣表示，沈伯洋過去指控雙城論壇是滲透破口、批評大地處登山步道無作為、公園處亂砍樹，不僅對「索資佛地魔」一聲不吭，還與她並肩一起造謠金華國中營養午餐食物中毒，遭檢驗結果打臉後，至今仍不願向校方與家長會夥伴道歉。蔡畹鎣批評，沈伯洋多次抹煞基層公務員的努力，如今卻高喊尊重專業，實在諷刺，因為真正傷害公務員的，正是沈伯洋這些不實的政治指控。針對沈伯洋提出的四大承諾，蔡畹鎣指出，相關政見蔣萬安市長早就在做。今年6月就已提出打造市府AI助理「CiviClaw」，目標116年底前普遍導入，減輕同仁行政負擔；去年3月也已指示北市大強化都市研究智庫功能，結合專家學者及局處專業參與政策規劃。至於政策責任，蔡畹鎣強調，本來就應由市長承擔，蔣萬安面對問題始終要求團隊積極檢討改善，絕不會將決策責任推給基層同仁，這是市長最基本的責任，根本不需要拿來當成選舉承諾。蔡畹鎣痛批，沈伯洋嘴上說尊重專業，實際上卻不斷以政治攻防否定專業；嘴上說替公務員減壓，卻讓基層疲於澄清錯誤資訊，「一邊製造公務員的壓力，一邊又自稱公務員的守護者」，奉勸沈伯洋，與其選舉到了才開支票，不如先停止用錯誤資訊傷害基層同仁。