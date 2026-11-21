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▲全聯官方LINE好友今明兩天（21日、22日）買一送一限定優惠。（圖／翻攝自全聯）

▲全聯限時3天爆殺，水果推薦甜柿、日本青森弘前富士蘋果。（圖／全聯提供）

▲全聯週末生鮮特賣，白蘿蔔每條只要39元。（圖／翻攝自APP）

週末全聯買一送一優惠來了！門市今明兩天綠巨人玉米粒、美白牙膏買一送一．其中綠巨人玉米粒平均每瓶只要30元，還有白蘿蔔每條特價39元，「甜柿(約200g)」原價39元，特價29元，以上兩款每人各限購3個。全聯官方LINE好友今明兩天（21日、22日）買一送一限定優惠，包括「綠巨人 生機無鹽玉米粒」單組原價118元，平均一組2入59元、平均單罐免30元；「Crest 香氛鎖白牙膏」買一送一，平均每條只要90元；還有「響樂吧 羽衣甘藍蘇打餅」、「可樂果 豌豆酥」都買一送一，半價入手只限今明兩天。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。◾「蘿蔔」原價49元、特價每條39元，每人限購3條◾「甜柿（約200公克）」原價39元、特價29元，每人限購3粒◾「日本青森弘前富士蘋果#36（約250公克）」每粒特價55元◾「台灣鯛魚腹片（中）」原價132元、特價99元◾「嚴選鮮凍鳳尾蝦仁」原價359元、特價288元。◾「豬胛心肉塊」每100公克原價34元、特價27元◾「桂丁土雞骨腿切塊」原價209元、特價169元◾「胡椒豬肚雞煲（1000公克／袋）」特價179元◾「日式巧克力泡芙（6入）」原價99元、特價75元◾「奶酥杯杯」原價39元、特價29元◾「冷藏豬梅花火鍋片大包裝」原價每台斤300元、特價270元◾「國產雞棒棒腿大包裝」原價每台斤137.4元、特價108元◾「直採美國安格斯無骨牛小排大包裝」原價每100公克150元、特價133.9元。◾「野生鮮凍肉魚」原價199元、特價159元◾「青花椒味噌燒肉」每條特價125元◾「日本洋蔥」每袋原價85元、特價59元◾「台灣青椒」每袋原價128元、特價85元◾「進口青花菜」每粒特價42元◾「台灣木耳」每盒特價65元◾「台灣柳丁袋（約1.2公斤）」每袋特價69元◾「香蒜丹麥條（奶油）」特價28元◾「蜂蜜奶油小牛角12入」特價89元