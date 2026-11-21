週末全聯買一送一優惠來了！門市今明兩天綠巨人玉米粒、美白牙膏買一送一．其中綠巨人玉米粒平均每瓶只要30元，還有白蘿蔔每條特價39元，「甜柿(約200g)」原價39元，特價29元，以上兩款每人各限購3個。
🟡全聯週末買一送一！綠巨人玉米、Crest牙膏都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（21日、22日）買一送一限定優惠，包括「綠巨人 生機無鹽玉米粒」單組原價118元，平均一組2入59元、平均單罐免30元；「Crest 香氛鎖白牙膏」買一送一，平均每條只要90元；還有「響樂吧 羽衣甘藍蘇打餅」、「可樂果 豌豆酥」都買一送一，半價入手只限今明兩天。
購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
全聯生鮮優惠！白蘿蔔39元、甜柿29元「每人限購3個」（11/21~11/23）
蔬果
◾「蘿蔔」原價49元、特價每條39元，每人限購3條
◾「甜柿（約200公克）」原價39元、特價29元，每人限購3粒
◾「日本青森弘前富士蘋果#36（約250公克）」每粒特價55元
海鮮、肉品
◾「台灣鯛魚腹片（中）」原價132元、特價99元
◾「嚴選鮮凍鳳尾蝦仁」原價359元、特價288元。
◾「豬胛心肉塊」每100公克原價34元、特價27元
◾「桂丁土雞骨腿切塊」原價209元、特價169元
熟食、甜點
◾「胡椒豬肚雞煲（1000公克／袋）」特價179元
◾「日式巧克力泡芙（6入）」原價99元、特價75元
◾「奶酥杯杯」原價39元、特價29元
🟡大全聯週末特價！美國安格斯無骨牛小排下殺133.9元（11/20~11/23）
海鮮、肉品
◾「冷藏豬梅花火鍋片大包裝」原價每台斤300元、特價270元
◾「國產雞棒棒腿大包裝」原價每台斤137.4元、特價108元
◾「直採美國安格斯無骨牛小排大包裝」原價每100公克150元、特價133.9元。
◾「野生鮮凍肉魚」原價199元、特價159元
◾「青花椒味噌燒肉」每條特價125元
蔬果
◾「日本洋蔥」每袋原價85元、特價59元
◾「台灣青椒」每袋原價128元、特價85元
◾「進口青花菜」每粒特價42元
◾「台灣木耳」每盒特價65元
◾「台灣柳丁袋（約1.2公斤）」每袋特價69元
甜點、麵包
◾「香蒜丹麥條（奶油）」特價28元
◾「蜂蜜奶油小牛角12入」特價89元
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蔬果
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◾「日本青森弘前富士蘋果#36（約250公克）」每粒特價55元
◾「台灣鯛魚腹片（中）」原價132元、特價99元
◾「嚴選鮮凍鳳尾蝦仁」原價359元、特價288元。
◾「豬胛心肉塊」每100公克原價34元、特價27元
◾「桂丁土雞骨腿切塊」原價209元、特價169元
熟食、甜點
◾「胡椒豬肚雞煲（1000公克／袋）」特價179元
◾「日式巧克力泡芙（6入）」原價99元、特價75元
◾「奶酥杯杯」原價39元、特價29元
海鮮、肉品
◾「冷藏豬梅花火鍋片大包裝」原價每台斤300元、特價270元
◾「國產雞棒棒腿大包裝」原價每台斤137.4元、特價108元
◾「直採美國安格斯無骨牛小排大包裝」原價每100公克150元、特價133.9元。
◾「野生鮮凍肉魚」原價199元、特價159元
◾「青花椒味噌燒肉」每條特價125元
蔬果
◾「日本洋蔥」每袋原價85元、特價59元
◾「台灣青椒」每袋原價128元、特價85元
◾「進口青花菜」每粒特價42元
◾「台灣木耳」每盒特價65元
◾「台灣柳丁袋（約1.2公斤）」每袋特價69元
甜點、麵包
◾「香蒜丹麥條（奶油）」特價28元
◾「蜂蜜奶油小牛角12入」特價89元