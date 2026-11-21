桃園市第一選舉區市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（以下簡稱王妃）名字長達16字，給人深刻印象，加上她日前在政見發表會上言詞犀利又不失幽默感，讓大家對她的關注度越來越高。而王妃本人的人生經歷其實相當坎坷，她出生在低收入戶家庭，小時候媽媽還曾想用枕頭悶死她跟弟弟再輕生，這段悲慘過往對她而言真的是「天崩開局」，因此她才把這4字加進名字裡。
王妃為何取名「天崩開局」？跟悲慘出生有關
29歲的王妃先前宣布參選後，就接受Podcast節目《我們不是金魚腦》專訪，長達1小時的聊天過程，她認真分享自己的家庭背景以及遭遇霸凌的悲慘經歷，讓觀眾更加認識她。
王妃坦言，之所以取名「天崩開局」真的跟她的人生故事有關，她說小時候媽媽曾跟她玩「找零錢」的遊戲，結果她把家中所有零錢挖出來，媽媽看了之後跟她說，這些零錢還不夠買一把空心菜，她後來才知道，這是家裡很窮的意思。
到她上幼稚園的時候，媽媽更一度想帶著她跟弟弟輕生。王妃心痛描述當時的過程，她說媽媽拿枕頭想悶死她跟弟弟，但她當下只有昏迷而已，沒有真的死掉，結果她起身後就發現媽媽在喝農藥，只好趕快跑去跟鄰居求救，媽媽跟弟弟這才撿回一命。所以王妃說，她某部分其實很羨慕佀廣洋，因為佀廣洋可以一直「靠媽」，但她就只能靠自己。
王妃求學階段頻遭霸凌 加入JKF賺錢養家也被取笑
也因為家境貧困的關係，王妃說自己的求學階段不斷遭遇霸凌，曾有同學拿生雞蛋丟在她的書包，還有老師叫她趴在地上寫考卷，她為此過得非常痛苦，成績一落千丈，因此她後來考上靜宜大學後也沒有想重考，只想趕快逃離高中環境。
王妃還分享自己加入JKF的原因，一開始單純只是想賺錢：「我就想說在JKF賺錢比較快嘛，那我就去拍了大尺度模特，加上說我媽那時候生病，所以其實種種原因之下我才加入JKF，但是他們（同學）拿這件事情來攻擊我。」她說自己後來創業當寵物美容師，還考上某間頂大的研究所，結果校方同樣拿她是JKF女郎的事情大作文章，想逼她離開。
王妃事後才知道，是因為那間頂大有一個校友捐了很多錢，但他女兒只考上備取，因此才向學校施壓，要他們踢掉自己，好讓女兒被換上去。王妃得知內幕後感到心死，索性就離開那所頂大，重考其他學校。而目前她也已考上台大經營管理碩士班，正在念研究所，且一直保持全勤，沒有因為選舉耽誤學業。
王妃參選動機曝光！想傳達普通人也能翻身的精神
王妃的勵志故事讓《我們不是金魚腦》主持人都相當感動，她也希望自己如果競選成功，可以告訴像她一樣出生在普通家庭、沒有背景的小孩知道，只要努力，都有機會翻身，「每個人都可以是『王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋』，當你遇到這些不公、當你被欺負的時候，你可以用你自己的方式去聲援啊、去表達自己的立場啊。」她希望自己勇敢反抗的精神可以傳達給每個社會上的普通人。
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※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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王妃坦言，之所以取名「天崩開局」真的跟她的人生故事有關，她說小時候媽媽曾跟她玩「找零錢」的遊戲，結果她把家中所有零錢挖出來，媽媽看了之後跟她說，這些零錢還不夠買一把空心菜，她後來才知道，這是家裡很窮的意思。
到她上幼稚園的時候，媽媽更一度想帶著她跟弟弟輕生。王妃心痛描述當時的過程，她說媽媽拿枕頭想悶死她跟弟弟，但她當下只有昏迷而已，沒有真的死掉，結果她起身後就發現媽媽在喝農藥，只好趕快跑去跟鄰居求救，媽媽跟弟弟這才撿回一命。所以王妃說，她某部分其實很羨慕佀廣洋，因為佀廣洋可以一直「靠媽」，但她就只能靠自己。
也因為家境貧困的關係，王妃說自己的求學階段不斷遭遇霸凌，曾有同學拿生雞蛋丟在她的書包，還有老師叫她趴在地上寫考卷，她為此過得非常痛苦，成績一落千丈，因此她後來考上靜宜大學後也沒有想重考，只想趕快逃離高中環境。
王妃還分享自己加入JKF的原因，一開始單純只是想賺錢：「我就想說在JKF賺錢比較快嘛，那我就去拍了大尺度模特，加上說我媽那時候生病，所以其實種種原因之下我才加入JKF，但是他們（同學）拿這件事情來攻擊我。」她說自己後來創業當寵物美容師，還考上某間頂大的研究所，結果校方同樣拿她是JKF女郎的事情大作文章，想逼她離開。
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王妃的勵志故事讓《我們不是金魚腦》主持人都相當感動，她也希望自己如果競選成功，可以告訴像她一樣出生在普通家庭、沒有背景的小孩知道，只要努力，都有機會翻身，「每個人都可以是『王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋』，當你遇到這些不公、當你被欺負的時候，你可以用你自己的方式去聲援啊、去表達自己的立場啊。」她希望自己勇敢反抗的精神可以傳達給每個社會上的普通人。
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