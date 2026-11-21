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家長下跪陳情盼協助 法務局：尊重意願如期調解

11／23起連3天辦說明會 評估協助家長提團體訴訟

台北市長蔣萬安20日晚間與太太石舫亘前往士林承德公園發放《光榮台北》明信片，現場卻有夏莉絲國際幼兒園虐童案家長攔路下跪陳情，盼市府協助處理業者拒絕出席學費退款調解會議一事，蔣萬安當場承諾「我一定會處理」。對此，台北市政府法務局今（21）日表示，充分尊重家長意願，原訂11月27日的消費爭議調解會議將如期召開，即使業者未出席，仍將照常進行。台北市私立夏莉絲國際幼兒園爆發虐童案，法務局原訂11月27日召開學費退款調解會議，卻因業者以身體不佳等理由拒絕出席，一度確定延期，引發家長不滿，質疑市府處理怠慢，認為即使業者不到場，仍應如期召開調解會議。對此，法務局表示，原先考量若業者未出席調解，恐難以有效釐清事實、解決爭議，因此強烈要求業者正面回應家長訴求，並積極協調雙方均可出席的調解時間，盼促成實質調解。不過，法務局指出，20日接獲家長陳情，表達即使業者11月27日未出席，仍希望如期召開調解會議。法務局充分尊重家長意願，決定27日照常續行調解，同時持續積極聯繫業者，要求業者出面協商、妥善處理退款爭議，不得消極迴避應負的責任。法務局表示，市府始終以保障家長權益為優先，除11月27日續行消費爭議調解，也將自11月23日起連續三天，配合家長下班時間辦理調解前說明，協助家長了解調解程序、整理相關證據資料，以及後續法律救濟途徑。此外，法務局也將持續評估協助家長提起團體訴訟的可行性，並提供必要的法律諮詢與協助，透過調解及法律救濟等多元管道，全力協助家長爭取應有權益。法務局強調，強烈譴責不負責任的業者，市府絕不會迴護業者逃避應負的法律責任，後續除持續協助家長進行消費爭議調解，也將提供必要的法律諮詢，確保家長清楚了解自身權益與救濟管道，市府將持續站在消費者立場，積極協助家長爭取應有的退款權益。