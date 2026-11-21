台北信義區昨（20）日晚間出現驚人排隊人潮，場面宛如跨年！大批民眾皆是為了搶購台北寶可夢中心今（21）日開賣的聖誕節限定商品「飆車皮」。這款皮卡丘戴著聖誕帽、騎在多邊獸Ⅱ玩具上的吊飾，因為表情超跩、模樣像在飆車而爆紅，台灣售價550元。沒想到商品還沒開賣，信義區就已經擠滿排隊民眾，不少人帶著棉被、外套徹夜守候。
信義區深夜排隊搶「飆車皮」！人潮宛如跨年、網友目測破千人
Threads 網友20日晚間分享現場畫面，只見新光三越信義區百貨周邊聚集大批民眾，不少人直接坐在騎樓地板上等待，隊伍一路延伸，場面相當壯觀，讓原PO驚呼：「比粉紅爆炸頭還誇張」，直言大家似乎都是為了「飆車皮」而來。
也有網友分享現場照片，表示晚間10時10分左右，目測排隊人數已突破千人，自己抵達時已排到第10排，忍不住感嘆：「這就是多邊獸皮卡丘的力量嗎？」
「飆車皮」到底是誰？皮卡丘騎多邊獸Ⅱ、日本價格炒到4倍
這次掀起搶購熱潮的「飆車皮」，是寶可夢中心2026年聖誕節系列「Holiday Helpers」推出的限定吊飾。皮卡丘戴著紅色聖誕帽，露出半瞇眼的得意表情，騎在粉紅、淺藍色的多邊獸Ⅱ造型玩具上，看起來就像正在飆車，因此被粉絲取名為「飆車皮」。
這款吊飾先前已在日本上市，官方定價2200日圓，二手市場曾出現8000至1萬日圓的轉售開價，最高約為原價4.5倍。如今台灣開賣，售價550元，也讓不少粉絲決定提前卡位。
「飆車皮」11/21開賣！整理券上午10點發、11/22追加管制
根據台灣寶可夢官方公告，台北寶可夢中心21日上午11時開店，當日上午10時至10時45分於新光三越台北信義新天地A11館1樓入口、香堤大道廣場側發放入店整理券，實際時間可能依現場人潮調整。官方也透過 Instagram 追加公告，22日同樣實施整理券入場管理。
整理券每人限領1張，必須本人親自排隊，不得代領、插隊或以物品佔位，也無法自行指定入店時段。官方目前未公布整理券總發放張數，且取得整理券不代表保證買得到商品，熱門款式仍可能提前售完。
另外，不想前往現場排隊的民眾，也可留意 PChome 24h 購物「Pokémon Store」，該通路已於20日下午4時搶先開賣聖誕系列商品，不過熱門款式已出現完售情況，後續是否補貨仍以官方公告為準。
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Threads 網友20日晚間分享現場畫面，只見新光三越信義區百貨周邊聚集大批民眾，不少人直接坐在騎樓地板上等待，隊伍一路延伸，場面相當壯觀，讓原PO驚呼：「比粉紅爆炸頭還誇張」，直言大家似乎都是為了「飆車皮」而來。
也有網友分享現場照片，表示晚間10時10分左右，目測排隊人數已突破千人，自己抵達時已排到第10排，忍不住感嘆：「這就是多邊獸皮卡丘的力量嗎？」
「飆車皮」到底是誰？皮卡丘騎多邊獸Ⅱ、日本價格炒到4倍
這次掀起搶購熱潮的「飆車皮」，是寶可夢中心2026年聖誕節系列「Holiday Helpers」推出的限定吊飾。皮卡丘戴著紅色聖誕帽，露出半瞇眼的得意表情，騎在粉紅、淺藍色的多邊獸Ⅱ造型玩具上，看起來就像正在飆車，因此被粉絲取名為「飆車皮」。
這款吊飾先前已在日本上市，官方定價2200日圓，二手市場曾出現8000至1萬日圓的轉售開價，最高約為原價4.5倍。如今台灣開賣，售價550元，也讓不少粉絲決定提前卡位。
根據台灣寶可夢官方公告，台北寶可夢中心21日上午11時開店，當日上午10時至10時45分於新光三越台北信義新天地A11館1樓入口、香堤大道廣場側發放入店整理券，實際時間可能依現場人潮調整。官方也透過 Instagram 追加公告，22日同樣實施整理券入場管理。
整理券每人限領1張，必須本人親自排隊，不得代領、插隊或以物品佔位，也無法自行指定入店時段。官方目前未公布整理券總發放張數，且取得整理券不代表保證買得到商品，熱門款式仍可能提前售完。
另外，不想前往現場排隊的民眾，也可留意 PChome 24h 購物「Pokémon Store」，該通路已於20日下午4時搶先開賣聖誕系列商品，不過熱門款式已出現完售情況，後續是否補貨仍以官方公告為準。