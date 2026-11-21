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▲韓國天團來到台灣高雄開演唱會，還到六合夜市並公開盛讚大腸包小腸攤商的香腸很好吃，阿嬤當時還開心跟大眾打招呼。（圖／翻攝IG,btskorea）

▲老江紅茶牛奶不僅吸引BTS，之前金曲歌后田馥甄Hebe曾在2017年推薦過。（圖／Hebe臉書）

▲正義蚵仔麵線標榜選料用心（圖／翻攝正義蚵仔麵線正義總店臉書）

▲多數高雄在地人認為港園牛肉麵的牛肉拌麵與牛肉麵（湯）更好吃。（圖／翻攝高雄旅遊網）

▲V（金泰亨）在昨（20）日晚間與4名工作人員一同前往高雄米其林一星中餐廳「雋Gen」。（圖／記者葉盛耀攝）

南韓天團「BTS」來到高雄開演唱會，並提前在前（18）日抵台，成員們就前往六合夜市，光顧一攤「大腸包小腸」，因演唱會日期為11月19、21、22日，因此等於11月20日暫休一天，沒想到各個成員就在高雄大暴走，並吃遍各家小吃、餐廳，包含「老江紅茶牛奶」、「正義麵線」、「厚得福湯包麵食專賣店」，晚上V還獨自與工作人員低調造訪米其林一星餐廳「雋」。《NOWNEWS今日新聞》整理他們造訪時吃到的菜單，還有店家特色、必吃餐點等，一文掌握。18日抵達高雄之後，當晚就被直擊前往六合夜市，尤其在19日演唱會時，柾國在台上一句「高雄的香腸真的好好吃喔」，還笑說想為了吃香腸再來高雄，當晚ARMY們在演唱會之後紛紛前往，據傳香腸阿嬤為了熱情顧客們，一直烤香腸、糯米腸直到凌晨2點才收攤，還被網友將阿嬤忙到「眼神死」的畫面貼到網路社群，十足是個一夜爆紅的例子。地址：高雄市新興區六合二路（大腸包小腸位於六合夜市近中山路一處，靠近寶雅六合店）電話：07-285-6786昨（20）日一大早，柾國、智旻（Jimin）和J-HOPE就造訪高雄人氣早餐店「老江紅茶牛奶」南台總店，讓突然看見他們的粉絲們又驚又喜。一行人點的菜單包含起司蛋餅、火腿蛋餅、鮪魚蛋餅，再搭配招牌紅茶牛奶。老江紅茶牛奶創立於1953年，是高雄超過70年的經典老字號小吃，招牌紅茶牛奶是以帶著微炭香與微苦又有濃郁茶香的紅茶，加上高牧鮮奶，茶香、奶香都濃厚。▪️地址：高雄市新興區明莊里南台路51號電話：07-287-7317Jin（金碩珍）在20下午被目擊前往苓雅夜市（也稱自強夜市），吃了正義蚵仔麵線，該店家麵線以柴魚湯頭為底，建議點綜合，料包含顆粒飽滿的鮮蚵，以及入味不腥的滷豬大腸，加入蒜泥、烏醋、辣椒醬之後，更濃重開胃。至於金軒鴨肉，菜色包含肉燥飯、鴨肉飯、鴨肉米粉湯、乾鴨肉板條，還加點了滷蛋和油豆腐。極內行的美食名單，讓網友們戲稱「金碩珍是高雄在地人嗎？」▪️地址：高雄市苓雅區田西里苓雅二路104號電話：07-336-1516地址：高雄市苓雅區鼓中里自強三路電話：0989-599-941地址：高雄市苓雅區鼓中里自強三路106號電話：07-269-1756柾國、智旻和J-HOPE在昨（20）日晚餐時間前往「厚得福湯包麵食專賣店」用餐！這家店主打北方麵食，本就是排隊人氣店家，三人一口氣點了12道，包含豬肉餡餅、牛肉捲餅、鮮肉湯包、蟹黃湯包、炸排骨、紅油炒手、炸醬麵、紅油皮蛋拌麵、原汁牛肉湯、炒青菜。尤其不少老顧客都對這裡甜口味的飛餅愛不釋手，三人當晚也點了相思飛餅、巧克力飛餅，足見有做過功課。而三人還特地稱讚免費供應的紅茶豆漿，頻頻說好喝。而《NOWNEWS今日新聞》記者更喜愛這裡的紅油炒手，因個頭碩大，大口咬下去相當過癮，肉餡多汁又滿是鮮味，配上酸甜微辣的醬汁，口味相當迷人。▪️地址：高雄市苓雅區成功一路214號電話：07 269 2912「港園牛肉麵」算是鹽埕區的老字號，老顧客都知道來到這裡除了帶湯的牛肉麵之外，更推薦乾拌的牛肉拌麵，除了吃得到多塊香嫩牛肉之外，以滷牛肉的湯汁等調製出的獨門醬汁，讓麵條吃起來噴香夠味，建議吃到一半後再加入蒜泥和辣椒，更辛香帶勁。而鹽埕區共有兩家分店，據說大成街上是開設較久的老店。▪️地址：高雄市鹽埕區南端里大成街55號電話：07 561 3842地址：高雄市鹽埕區南端里五福四路53號電話：07-561-8999V（金泰亨）在昨（20）日晚間與4名工作人員一同前往高雄米其林一星中餐廳「雋Gen」，當晚菜單，菜色包含清燉獅子頭、陳皮千層咕咾肉、避風塘活鮑魚、低溫薑油浸星斑、竹笙花菇扒時蔬，後來又加點一些菜色，包含龍騰四海（龍蝦兩吃）、金魚蝦餃等。▪️店名：雋Gen中餐廳地址：高雄市前鎮區復興四路8號電話：07-338-4885