美國聯邦調查局（FBI）再傳資安事件！美國《CNN》當地時間20日報導，FBI正在調查全國犯罪資訊中心（National Crime Information Center，NCIC）疑似遭駭客入侵事件。這套資料庫是美國執法機關的重要資訊平台，提供聯邦、州及地方執法人員，查詢通緝令、背景資料及交換犯罪資訊。
《CNN》引述2名了解調查情況的人士指出，這起入侵事件是近日被發現的，目前仍在調查中，還不清楚駭客實際取得哪些資料，也無法確認是否已有敏感資訊外洩。
這也是FBI近期第2起資安事件。今年9月，駭客組織「ShinyHunters」曾鎖定FBI求職網站，竊取涉及現任及前任員工、求職者的個人資料。2起事件涉及不同系統，但接連發生的資安問題，也讓外界更加關注美國聯邦機構的網路防護能力。
值得注意的是，美國近期不只FBI傳出資安問題。《CNN》也提到，銀行、美國國家安全局（NSA）、聯邦航空總署（FAA）空中交通管制系統，近期都接連發生服務中斷事件，讓美國政府面臨維持關鍵基礎設施穩定運作的壓力。不過，這些事件並非都已被證實，就是與駭客攻擊有關，不能一概視為遭到入侵。
此外，FBI局長帕特爾（Kash Patel）在當局得知這起最新資安事件的同一天，接受福斯新聞（Fox News）訪問時，才大談政府強化網路安全的成果，比如FBI先前推動「冬季盾牌行動」（Operation Winter Shield），敦促企業更新系統，防止駭客竊取敏感資料，並強調政府也在加強重要系統防護。
然而，FBI犯罪資料庫隨後傳出疑似被入侵，也讓美國政府的資安防護措施再次受到關注。目前FBI尚未對這起事件作出正式說明，駭客身分、入侵方式及資料受影響範圍，仍有待進一步釐清。
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這也是FBI近期第2起資安事件。今年9月，駭客組織「ShinyHunters」曾鎖定FBI求職網站，竊取涉及現任及前任員工、求職者的個人資料。2起事件涉及不同系統，但接連發生的資安問題，也讓外界更加關注美國聯邦機構的網路防護能力。
值得注意的是，美國近期不只FBI傳出資安問題。《CNN》也提到，銀行、美國國家安全局（NSA）、聯邦航空總署（FAA）空中交通管制系統，近期都接連發生服務中斷事件，讓美國政府面臨維持關鍵基礎設施穩定運作的壓力。不過，這些事件並非都已被證實，就是與駭客攻擊有關，不能一概視為遭到入侵。
此外，FBI局長帕特爾（Kash Patel）在當局得知這起最新資安事件的同一天，接受福斯新聞（Fox News）訪問時，才大談政府強化網路安全的成果，比如FBI先前推動「冬季盾牌行動」（Operation Winter Shield），敦促企業更新系統，防止駭客竊取敏感資料，並強調政府也在加強重要系統防護。
然而，FBI犯罪資料庫隨後傳出疑似被入侵，也讓美國政府的資安防護措施再次受到關注。目前FBI尚未對這起事件作出正式說明，駭客身分、入侵方式及資料受影響範圍，仍有待進一步釐清。