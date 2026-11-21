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▲東北風偏強吹襲，今（21）日上午至明（22）日晚上全台10縣市亮強風特報黃色燈號，局部地區恐現平均風6級以上或陣風8級以上。（示意圖／記者陳明安攝）

受東北風偏強影響，中央氣象署今（21）日上午10時26分針對全台10縣市發布「強風特報」黃色燈號！這波東北風將一路狂吹至明（22）日晚上，桃園至嘉義、屏東及東半部、澎湖等局部地區恐出現平均風6級以上或陣風8級以上強風，《NOWNEWS》一次整理10縣市警戒範圍與防風提醒。氣象署指出，本次強風特報影響時間自今（21）日上午持續至明（22）日晚上，共計10縣市納入黃色燈號警戒範圍（臺東縣含蘭嶼、綠島），局部地區須留意較強陣風：◾️北部：桃園市◾️中部：苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣◾️南部：嘉義縣、屏東縣◾️東部與離島：宜蘭縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣氣象署提醒，受東北風偏強影響，上述警戒區域局部地點易出現平均風6級以上或陣風8級以上強風。適逢週末假期，民眾前往海邊活動、行經空曠地區或高架橋梁時應注意強風吹襲，騎乘機車亦請減速慢行確保行車安全。