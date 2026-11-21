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▲高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，日前因為俊俏五官、高䠷身材和斯文氣質在Threads上爆紅。（圖／錢奕璋臉書）

▲錢奕璋以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長。（圖／錢奕璋臉書）

26歲高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，擁有立體五官和斯文氣質，神似玄彬、李程彬、陳奕等男星的綜合體，日前以一組在街上拜票、做選民服務的照片於Threads爆紅，甚至紅到香港媒體以專文報導，面對大家的愛戴，他近日發文承諾，若是順利當選就跳韓團ATEEZ的歌曲〈BAD〉，再度引來一波話題。錢奕璋以後梳油頭、無框眼鏡造型擄獲一票男女粉絲，網友稱他是「男模等級」、「真人肯尼」，本人19日在Threads分享韓國人氣男團ATEEZ的代表作〈BAD〉，開下選舉支票，「如果當選我就穿西裝戴眼鏡跳BAD」，以小福利回饋選民，還透露被稱讚的髮型其實想模仿崔傘，但弄出來都失敗。貼文一發出，大批網友「暴動」回覆，「臺北的姐姐幫你集氣！望你當選」、「到底想要湧進多少里民」、「那要記得戴上你的眼鏡」、「我想搬去岡山了」、「這樣的話我要大大支持一下，雖然我是後紅里的」、「以前只會去日本岡山，現在突然很想去台灣岡山」、「新北人可以蹲嗎」、「沒辦法投票，但是想看你跳舞」、「里民大會可能要辦在世運」、「只好先卡位了！」對於突然在網路上爆紅的心情，錢奕璋向《NOWNEWS今日新聞》表示：「也許大家一開始是因為外表而認識我，但我更希望能藉著這個機會，讓更多人看見維仁里。選舉只是一時的，但對地方的關心與努力會一直持續。也歡迎大家有空來維仁里走走、吃吃在地美食，期待未來能帶動岡山老街商圈的發展。」據了解，錢奕璋是以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作，父母也表示家庭沒有財團背景或雄厚資源，支持孩子以青年身分站出來為家鄉努力。