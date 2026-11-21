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柯文哲、蔣萬安今晚同台 京華城案心結解了？

是否呼籲小草挺蔣萬安？柯文哲：民眾黨有自己的主體性

黃珊珊34萬票流向誰？柯文哲：別拿明朝的劍斬清朝的官

選戰進入最後黃金周末，民眾黨今（21）日晚間將在台北市政府前舉辦全台大造勢活動，民眾黨創黨主席柯文哲預計與尋求連任的台北市長蔣萬安同台，引發外界關注。對於是否呼籲小草將票投給蔣萬安，柯文哲並未正面表態，但他向蔣萬安喊話，「不要被洋流的幻象嚇到了」，強調蔣萬安擁有現任優勢，只要穩紮穩打就好，「不用緊張、不用焦慮」，更直言「不要慌啦！」民眾黨主席黃國昌日前預告，柯文哲將出席21日晚間的大造勢活動，並與蔣萬安同框。媒體詢問，蔣萬安過去多次表達希望向柯文哲請益市政，若今晚兩人同台，是否有話想對蔣萬安說？過去京華城案的心結是否已經化解？柯文哲表示，實際參與過造勢活動的人都知道，現場有既定的流程表（rundown），行程一個接著一個，並不是適合聊天的場合。至於今晚究竟會說些什麼，他則賣關子表示，「為了提高收視率，你們就那時候再來看直播好了。」針對是否會呼籲小草支持蔣萬安，柯文哲表示，這個問題已經被問了很久，並提及立法院普發現金2萬元的表決爭議，強調政治的原則很簡單，就是「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，只有三條。柯文哲指出，不論政黨或國家之間的合作，都應遵循他所稱的「布林肯三原則」，也就是可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必須對抗的時候對抗。他強調，民眾黨仍是具有主體性的政黨，有自己堅守的價值與信念，從日前立法院的表決就能看出，為什麼台灣需要民眾黨。柯文哲進一步表示，民眾黨一開始主張的就是「聯合政府」，而不是藍白合，當然也不是綠白合。他也痛批民進黨在表決過程中「選票要拿、責任不要負」，自己的人不來投票，事後卻指責別人強行表決，讓他直呼無法理解。他認為，面對不對的事情就應該表達反對，但爭取選票仍應拿出政績，讓選民依照自己的信念做出選擇。至於黃珊珊2022年台北市長選舉獲得的選票，是否可能流向蔣萬安，柯文哲表示，黃珊珊當年的票源組成非常複雜，已經不能直接拿來分析2026年的選情。2026年的選舉應該重新思考，原本就支持藍營或綠營的選民，立場大致固定，真正的重點是如何說服中間選民，而不是持續討論過去的票源流向。他更以「拿明朝的劍斬清朝的官」形容，認為用過去的選舉結果分析現在的選情，並沒有太大意義。媒體最後再次追問，是否會呼籲小草支持蔣萬安？柯文哲仍未直接表態，反而向蔣萬安喊話，「他不要被洋流的幻象嚇到了，穩紮穩打就好了嘛！」蔣萬安是尋求連任的現任市長，本來就具有現任優勢，不需要過度緊張或焦慮，只要按照自己的步調穩紮穩打即可，「我是覺得他不要慌啦。」