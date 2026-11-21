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▲大陸冷氣團威力在周五晚上至周六清晨最強，北台灣低溫13至14度，更要注意10度極端低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

入冬首波低溫特報來了！受東北季風與輻射冷卻雙重影響，中央氣象署今（21）日上午10時34分針對新竹縣、苗栗縣發布「低溫特報」黃色燈號，明（22）日清晨至上午局部地區恐下探10度以下低溫，各地天氣偏冷，早起外出務必加強保暖。氣象署指出，本次低溫特報影響時間自明（22）日清晨持續至22日上午，共計2縣市納入黃色燈號（寒冷）警戒範圍，局部地區有10度以下氣溫發生的機率：◾️黃色燈號警戒區：新竹縣、苗栗縣氣象署提醒，今（21）日晚間至明（22）日清晨受東北季風及輻射冷卻影響，各地天氣明顯偏冷，尤其空曠地區與近山區平地輻射冷卻效應更為顯著。適逢週日假期，早起外出運動、出遊或騎車通勤的民眾請留意日夜溫差並做好保暖措施。