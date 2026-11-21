我是廣告 請繼續往下閱讀

民調差距縮小改採攻勢 從冷處理轉向負面選舉

貴公子人設受衝擊！沈榮欽：蔣已輸掉半壁江山

九合一大選倒數不到10天，台北市長選戰攻防持續升溫，「光電板」爭議更成為藍營近期猛攻焦點，從翡翠水庫一路延燒到故宮博物院，儘管經濟部多次出面澄清，相關話題仍持續發酵。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽預言，既然決定打負面選舉，光電板就不會是蔣萬安陣營造的最後一個謠，選前最後幾天，一定還有最後一波抹黑和名人攻擊，提醒民進黨台北市長候選人沈伯洋一定要小心應對。沈榮欽指出，蔣萬安的競選策略共分為3個階段，民進黨提名沈伯洋之初，蔣萬安認定沈伯洋毫無威脅，因此一開始的想念竟然是總統大位，率先倡議國民黨在凱道發動遊行抗議中聯問題油品，同時要求行政院長卓榮泰下台，提議立法院發動倒閣，並且兩度點名新閣揆人選：先是陳其邁，再來是童子賢。後來發現台北市民不喜歡他整天覬覦大位，民調下跌之後，他不再談閣揆下台，開始主打市政。接著，沈榮欽提到，蔣萬安在第2階段仍然以領先者姿態，對沈伯洋的攻防採冷處理。 無論是台北市鼠患、兒子的特權爭議，或是問A答B，蔣萬安都採取冷處理的方式應對，不理沈伯洋提出的市政議題攻防，而專心主打政績。 因為這時蔣萬安仍十分篤定，他連任市長毫無問題，雖然9月洋流興起，雙方差距開始縮小，但是蔣萬安仍波瀾不驚，他對台北市的藍營有信心。沈榮欽直言，10月份之後，沈伯洋和蔣萬安的民調差距已經十分接近，蔣萬安才急忙改變選戰策略，其實他新增的選戰策略只有一種：負面選舉。首先大打「毒品戰」，同時提出「松機遷建、AI 園區」的新政見，蔣萬安還做了一項領先者很罕見的事，就是「抄襲沈伯洋陣營」，把自己當成挑戰者了。接下來，打毒駕修法投票、廢死等議題，都沒有迴響，因此本週開始主打光電板。沈榮欽分析，蔣萬安需要負面選舉的原因，可以轉移基泰建設「違法」的爭議，而且只要沈伯洋回應，蔣萬安就可以打蛇隨棍上，在各種議題糾纏不清。既然蔣萬安已經打選戰從領先者變為挑戰者，沈伯洋的最佳回應方式也就是像個領先者的冷處理，繼續談政見，不要落入對手陷阱，把台北市長選舉變成烏賊戰。既然決定打負面選舉，光電板就不會是蔣萬安陣營造的最後一個謠，選前最後幾天，一定還有最後一波抹黑和名人攻擊，沈伯洋一定要小心應對。「從各種角度而言，這位不久前還不可一世的國民黨少主，現在地位變得岌岌可危。」沈榮欽續指，更糟的是，這次選戰將他辛苦打造的人設毀之一旦，所有人都知道他是個空有學歷，只會背稿的草包，連台北市人最在乎的英語都遠遠不如沈伯洋流利，他的貴公子人設在沈伯洋面前，像是真假王子中那位虛有其表的假王子。最麻煩的是，這些會跟著他一輩子，成為他未來更上一層樓的障礙。投票還沒開始，蔣萬安已經輸掉了半壁江山。