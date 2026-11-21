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藍營大咖集結！韓國瑜、盧秀燕合體蔣萬安車掃

▲台北市長蔣萬安22日將與韓國瑜、盧秀燕合體，進行台北大車掃。（圖／蔣萬安競選團隊提供）

九合一選舉進入最後倒數，力拚連任的台北市長蔣萬安明（22）日晚間將舉行《光榮台北，團結向前》大車掃活動，國民黨大咖齊聚助陣，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都將與蔣萬安合體，向台北市民懇託支持。蔣萬安競選團隊也公布車掃路線及全市12處應援站，現場將發放「安心小物」，號召支持者就近集合，為車隊加油打氣。選戰進入最後黃金周末，蔣萬安競選團隊規劃22日晚間展開《光榮台北，團結向前》大車掃，車隊預計晚間6時30分從位於南京東路三段340號的競選總部出發，沿途行經台北市各區，向市民問候、懇託支持。值得關注的是，這場大車掃也將迎來藍營重量級人物助陣，韓國瑜、盧秀燕將與蔣萬安合體，展現國民黨選前團結氣勢，盼在最後關鍵時刻凝聚支持者力量。蔣萬安競選團隊也公布沿線12處應援站，分別為蔣萬安競選總部、長安東路二段與復興北路口、忠孝東路龍門廣場、國父紀念館4號出口、信義區ATT百貨前、國民黨第六區黨部、公館捷運站1號出口、青年公園噴水池前、艋舺公園、錢櫃西門店前、陽信銀行總部前，以及中華電信長春服務中心。競選團隊表示，沿線各應援站也將發放「安心小物」，歡迎支持者前往距離自己最近的站點集合，一同為車隊加油打氣，展現團結氣勢。此外，競選團隊也提醒，民眾在車隊行經時務必注意自身安全、遵守交通規則，避免追車或跟車，並留意夜間保暖及周遭民眾安全。競選團隊最後呼籲支持者踴躍參與，為台北加油，「安心安全，光榮台北，繼續團結向前！」