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受到AI信心等衝擊影響，台股本週持續下跌，20日加權指數收36,033點、大跌2,393.60點，跌幅達6.23%，一週時間重挫逾17%，週線跌7,641點。知名半導體分析師陸行之指出，老天爺又開始發2000元以下的「神山牌週年慶禮物」。網友回覆苦笑「這次會不會是老天送走我們的禮物……」。昨日重挫，台積電下跌100元，收2000元，盤中最低只剩下1995元。二哥聯發科更是打入跌停3350元，下跌370元。陸行之昨在臉書貼文中，以週年慶譬喻台積電跌破兩千元關卡，更認為是老天爺發禮物，上一次天上掉下禮物可能要追溯到台積電跌破1000元時。「只是這次不知道要發多久？最低到多少可以買到？」他也透露自己採定時定額方式買入台積電，肯定都會買到一丁點的底部價。不過，相對於鄰近股市，自9日穩定措施以來，台股跌幅高達9%，比日本股市跌1.15%、南韓股市跌3.35%、香港股市跌2.18%、新加坡股市跌2.06%，上海綜合指數跌1.83%，台股賣壓相對沉重、跌幅成亞股之冠。金管會昨表示，已綜合考量目前整體市場環境及國際政經情勢，採行適當穩定措施，亦將持續緊盯國內外股市變化，維護資本市場秩序與投資人權益。