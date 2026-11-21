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▲今天（21日）清晨台灣本島平地最低溫出現在新北石碇的11.1度，新竹關西也只有11.4度，台北北投11.7度，基隆七堵11.8度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今晚到明天（22日）清晨則是要持續留意輻射冷卻作用可能造成的低溫，由於雲層減少以及風力減小，預估今晚到明晨的輻射冷卻條件會更好。（圖／中央氣象署提供）

▲下週二、三（24~25日）各地溫度會再度往下降，尤其是北台灣白天的高溫反應較為明顯。（圖／中央氣象署提供）

受到大陸冷氣團冷空氣以及輻射冷卻作用影響，今天（21日）清晨台灣本島平地最低溫出現在新北石碇的11.1度，新竹關西也只有11.4度，台北北投11.7度，基隆七堵11.8度，其他在中北部、宜蘭及花蓮空曠地區普遍有12~15度之間的低溫出現。明日開始回溫，明顯天氣變化在下週二開始轉雨並迎接下波冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」 預報指出，指標性的台北站雖然風力減小，風向也轉為偏東到東南風，但是天空雲量較多的情況下，並沒有出現明顯的輻射冷卻現象，相對濕度始終維持在50~60%之間，因此低溫只降到15.9度，距離大陸冷氣團的門檻14.4度還有一段差距今天（21日）白天雖然溫度略為上升，但是各地感受仍是有些冷冷涼涼，苗栗以北到東半部白天高溫仍只有19~22度，台中以南的中南部地區高溫也只會來到23~25度。吳聖宇提醒，今晚到明天（22日）清晨則是要持續留意輻射冷卻作用可能造成的低溫，由於雲層減少以及風力減小，預估今晚到明晨的輻射冷卻條件會更好，嘉義以北到宜蘭、花蓮的都市地區低溫在12~15度之間，空曠地區甚至只有10~12度左右，台北站在雲層散開後能否真正達到大陸冷氣團門檻標準值得觀察。南部及台東都市地區低溫16~19度，空曠地區低溫也可能降到14~15度上下。明後天（22至23日）地面高壓中心往日本一帶東移，台灣附近低層逐漸轉為偏東到東南風，中高層則是西風槽後高壓脊東移通過的過程，空氣偏乾，天氣穩定，預期明天（22日）全天一直到下週一（23日）白天各地都是晴或多雲的天氣型態，最快可能要等到下週一（23日）晚間，下一波鋒面逐漸靠近，北台灣的局部區域降雨機會也開始升高。吳聖宇表示，明後天（22~23日）白天的溫度也將是逐日回升的趨勢，明天（22日）苗栗以北到東半部白天高溫將回升到22~25度，台中以南的中南部地區高溫回升到25~27度，下週一（23日）苗栗以北到東半部白天高溫會再上升到24~27度，中南部高溫27~29度，又會變得比較溫暖起來。不過夜晚清晨溫度仍要持續留意輻射冷卻可能造成的低溫，明（22）日晚間到下週一(23日)清晨在嘉義以北到宜蘭、花蓮都市地區低溫16~18度，空曠地區仍可能有14度或以下低溫出現機會，尤其是輻射冷卻較為明顯的區域。南部及台東都市地區低溫19~21度，空曠地區低溫16~18度，也是溫度較低的情況。吳聖宇說明，下週一（23日）晚間到下週二（24日）清晨各地低溫會再上升一些，但是在嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區的低溫仍可能只有16度上下，日夜溫差變化較為明顯，早出晚歸的朋友要多加留意。下週二（24日）有下一波鋒面要通過，中高層短波槽也將掠過東海北部到黃海一帶，到了下週三、四（25~26日）則將有另一個中高層短波槽緊跟著快速東移通過東海到台灣北部海面一帶，由於槽線比較活躍，因此天氣的變動也會比較大，苗栗以北到東半部地區降雨機會提高，將轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部山區也會有短暫陣雨，中南部平地雲量增多，但是降雨的機會相對較低。下週二鋒面通過後，東北季風隨之增強，並且會影響到下週三（25日），要等到下週四（26日）才會較為減弱，東北季風將會帶來涼冷空氣，因此下週二、三（24~25日）各地溫度會再度往下降，尤其是北台灣白天的高溫反應較為明顯，苗栗以北到宜蘭一帶高溫會再度降到19~21度之間，中部及花東地區高溫也會降到22~25度之間，南部地區高溫則是在26~29度之間，受影響相對較小。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫有機會降到16~17度，空曠地區低溫15度或以下，目前的預報看起來離大陸冷氣團標準可能有一段差距，因此預期將是東北季風強度的冷空氣影響台灣。