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▲賴清德昨與北北基桃、台中、彰化候選人合體，人潮滿滿。（圖／民進黨提供）

▲沈伯洋昨與何欣純車掃，吸引民眾到場支持。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲賴清德昨赴南投站台。（圖／民進黨提供）

▲賴清德昨與北北基桃、台中、彰化候選人合體，展現出氣勢。（圖／民進黨提供）





九合一選戰進入最後一週衝刺，「洋流」氣勢持續延燒全台！台中市長候選人何欣純昨挾「洋流」席捲台中，以驚人動能再度證明「洋流」外溢。對於這次選舉，綠營內部普遍看好選情，惟台股重挫、普發兩萬現金與光電板爭議，已成選前三大隱憂，相關民生與財經議題預料將成為左右選情的關鍵因素。代表民進黨出戰首都的沈伯洋，從選戰初期不被看好，一路透過市政攻防、熱絡的街頭互動與靈活社群傳播，成功聚焦政見與陽光選舉，在全台掀起強大「洋流」，這不僅讓原本處於劣勢的首都之戰躍升為全國焦點，沈伯洋更被綠營評估為最強候選人，外溢效應蔓延至全台縣市。面對百年一見的「好牌」，民進黨也充分善用，安排沈伯洋跨縣市全力助選，進入選前黃金週，綠營更是罕見大軍壓境中台灣，除黨主席賴清德親自力挺，更讓北北基桃候選人，與彰化、台中、雲林候選人合體，透過彼此拉抬、讓各縣市共享「洋流」紅利，不僅展現綠營團結氣勢，也同步創造空戰聲量。從昨日的「黃金大洋流」車掃到晚間的台中、南投造勢晚會，都不難看出「洋流」帶動的驚人人潮，雖然正值平日下午，但車隊所到之處，人潮紛紛溢出，不少支持者等候兩、三小時，為了就是一睹沈伯洋幾秒的風采，而台中晚間的造勢晚會更是盛況空前，吸引超過五萬民眾湧入，堪稱綠營近年來最大場。不過，儘管綠營選情在全台聲勢大好，但選戰最後關頭的整體大環境，仍讓執政的民進黨面臨嚴峻考驗。首先是台股劇烈震盪，台股20日重挫逾6%，居亞洲主要股市之冠，本周上市櫃總市值驟減27.16兆元，每位投資人平均資產蒸發約183.2萬元，慘況罕見。股票慘綠，股民對資產縮水感受最為直接，府院對此不敢掉以輕心，行政院長卓榮泰更是連2天（20、21）召集財經首長因應，全力穩住股市以防衝擊選情。其次，立法院昨（20）日在國民黨團人數優勢下，三讀通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》，明定全體國民普發現金新台幣兩萬元，並要求條例生效後三個月內發放完畢。由於民進黨選將並未參與該案表決，民生現金議題預料將轉化成政治攻防。再來，能源政策衍生的地方疑慮，也在選前發酵，大型太陽能光電板的設置與環評規範成為在野黨猛攻焦點，儘管相關單位、沈伯洋努力對外釋疑，但相關爭議仍從地方延燒至全國。事實上，民進黨中央近日接獲不少支持者電話焦慮來電，除了表達對先前「32:0大罷免」的PTSD，呼籲全黨必須戒慎恐懼外，也直言賴清德不要把人民想的太高貴，基層憂心，一旦藍營在最後關頭狂打「民進黨不發2萬元」，勢必將重擊中間與經濟選民的投票意向，呼籲府院黨絕不可輕忽殺傷力。