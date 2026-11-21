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美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊今年在國家聯盟西區僅排名第4名，《運動畫刊》再度拋出交易議題，對象直指韓籍球星「風之孫」李政厚，認為李政厚正逐漸淪為球團的「負資產」，不僅批評他打擊起伏過大與守備不穩，連龐大的剩餘合約金額也一併遭到檢討，「交易李政厚對巨人隊而言或許是合理的選擇，但實際執行起來恐怕相當困難，很難換回有意義的籌碼，交易價值微乎其微。」《運動畫刊》指出，李政厚是深受舊金山球迷喜愛的球員，這點無庸置疑，「然而，他正逐漸成為球團的負資產，而巨人隊並沒有本錢繼續留著太多這樣的球員。」《運動畫刊》分析，李政厚本季繳出2成74的打擊率，展現了還算稱職的進攻火力，「但在外野守備上卻成為一大弱點，除了打擊率之外，他在進攻端能為球隊提供的貢獻並不多。」《運動畫刊》認為，李政厚自從韓職轉戰大聯盟以來，共鎮守過兩個外野防區，但防守挽救分數（DRS）僅有-11，「若考量他的打擊型態，三振次數偏多，選到的四壞保送卻不夠充足。」《運動畫刊》表示，巨人隊已經把在守備端暴露弱點的拉莫斯（Heliot Ramos）交易掉，現在輪到李政厚成為第二個被交易的對象。李政厚本季共繳出打擊率2成74、10支全壘打與12次盜壘的成績，季中一度繳出超過3成60的高打擊率，但隨後卻陷入嚴重的打擊低潮，暴露出狀態起伏過大的問題。《運動畫刊》直言，當李政厚打擊手感火燙時，確實是一名能掩護中心打線的不錯打者，但處於低潮的時間卻占了大多數，「對於一支在進攻端急需穩定輸出的球隊而言，這樣的表現模式是無法長久維持的。」《運動畫刊》也分析，若巨人隊將李政厚交易出去，就能騰出更多出賽機會給貝里科托（Victor Bericoto）、班杜拉（Scott Bandura）、戴維森（Bo Davidson）等年輕外野手。但《運動畫刊》同時指出，李政厚背負著龐大合約，是交易難以成行的原因，他在2023年與巨人隊簽下6年1億1300萬美元的合約，目前合約尚餘3年，剩餘薪資高達約6400萬美元。《運動畫刊》認為，交易李政厚對巨人隊而言或許是合理的選擇，但實際執行起來恐怕相當困難，「球團很可能需要自行吸收大部分合約薪資，或是向網羅李政厚的球隊提供現金貼補。」因此李政厚的交易價值微乎其微、甚至趨近於零，《運動畫刊》說，「由於他的表現起伏大、守備能力不足加上合約金額龐大，舊金山巨人恐怕很難換回有意義的籌碼。」