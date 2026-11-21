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希爾曾是洋基先發輪值「救世主」 僅2年就被放棄

外媒評價：球威下滑成致命傷

洋基迎回老臣羅艾西加 牛棚是補強重點

▲羅艾西加（Jonathan Loáisiga）曾效力洋基長達8年，如今以2年1800萬美元回歸老東家。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟「不換約（Non-Tender）截止日」今（21）日到來，紐約洋基做出震撼異動，確定不為2024年美聯新人王希爾（Luis Gil）、資深後援投手克魯茲（Fernando Cruz）提出合約，2人正式成為自由球員，希爾明年年薪僅230萬美元，同時洋基還跟火球男羅艾西加（Jonathan Loáisiga）簽下2年合約，重整牛棚陣容。希爾2021年從洋基小聯盟站上最高殿堂，春訓展現極佳狀態，整季先發29場拿到15勝7敗、防禦率3.50，累積151.2局狂飆171次三振，最終奪下美聯新人王，甚至曾被美媒封為洋基先發輪值「救世主」。可惜希爾隔年起就受到傷勢影響，2025年背闊肌拉傷僅先發11場，今年又因為肩膀發炎，最終只留下9場大聯盟出賽，4場先發中繳出1勝2敗、防禦率4.61，更關鍵的是他原本就殘破的控球變得更失控，累積27.1局出現18次保送。洋基最終只給希爾2季時間，就不為其提供合約，《紐約郵報》也提到，吉爾當年擁有超過100英里火球，但傷後球速下降、控球也陷入迷航，尤其是今年8月底重返大聯盟後，轉任後援球威仍不見好轉，才讓洋基徹底放棄這位2年前剛奪下新人王、明年年薪僅230萬美元的強投。至於36歲克魯茲，今年61場出賽防禦率僅3.13，是洋基主力牛棚戰將，但8月下旬就因為右手肘韌帶撕裂傷結束球季，如今也未獲合約。為了補強牛棚，洋基與昔日火球男羅艾西加談妥2年1800萬美元合約，附帶2029年球隊選擇權。羅艾西加曾在洋基效力長達8年，今年轉戰響尾蛇，投出回春身手，整季出賽67場拿下7勝3敗、防禦率2.42，67局中送出48次三振。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）此前透露，牛棚是今年補強重點，先前以一年2315萬美元合格報價留下發揮穩健的終結者貝德納（David Bednar），又與左投希爾（Tim Hill）達成1年合約協議。