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▲MAMA直播畫面突然跳出這幕，是空拍機的待機桌布，讓觀眾看傻。（圖／翻攝自Threads）

韓國流行音樂盛典「2026 MAMA AWARDS」11月20、21日，連續兩晚在日本大阪京瓷巨蛋登場。昨晚，2NE1隊長CL上台帶來SOLO表演，還有與ALLDAY PROJECT的合作舞台，讓台下尖叫聲不斷，怎料直播到一半，畫面卻突然切到空拍機的待機桌布，尷尬出包。而這也不是MAMA導播首次失誤，去年有攝影機從舞台上墜落，導播同樣將該畫面全程播出，引起罵聲。MAMA頒獎典禮被譽為「亞洲葛萊美獎」，外界關注度極高，也因此舞台上的每個畫面都會被放大檢視。昨晚在CL表演時，直播畫面就不小心出包，儘管導播當下快速把鏡頭切回舞台上，但這不到1秒的出包事故，仍被觀眾捕捉下來，在社群上掀起熱烈討論。網友看了紛紛留言開酸：「真的很會切，後台畫面都出來了」、「差點以為是廣告時間」、「重點是還對到拍點上」、「蛤了一大下」、「MAMA真是不能讓人省心」、「我用電視看想說嗯？」而這也不是MAMA首次發生切換鏡頭失誤的情況，去年ALLDAY PROJECT表演時，現場設備突然出現問題，攝影機直接從舞台墜落。由於導播未能及時切換畫面，因此驚險場面全被直播出去，觀眾還一度誤以為是「沉浸式旋轉特效」，當時也曾引起罵聲。另外，也有不少KPOP粉絲認為，歷屆MAMA導播都有奇怪通病，喜歡在藝人跳高難度舞蹈時，突然特寫表情而不是身體動作，或是在舞台高潮時，突然切到煙火或是現場觀眾的表情上，讓收看直播的觀眾感受很差。MAMA導播功力也成為每年頒獎典禮時，備受矚目的討論焦點。