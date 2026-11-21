2026九合一大選將至，11月28日投票日還沒到，政治人物已經先在遊戲裡打成一團！台灣遊戲團隊推出免費網頁格鬥遊戲《政拳》，將選舉話題結合經典格鬥遊戲玩法，收錄23名角色，並以六都作為對戰場景。玩家可以自由選擇角色，透過拳腳攻擊、特殊技能及華麗必殺技一決勝負，宛如政治人物版《快打旋風》，不需要下載安裝，打開網頁就能直接開打。
《政拳》23名角色任你選！六都地標變格鬥擂台
《政拳》採用與經典格鬥遊戲《快打旋風》相似的2D橫向對戰玩法，雙方角色在擂台上交手，上方設有血量條及倒數計時，玩家必須掌握攻擊、防禦與施放技能的時機，擊敗對手才能取得勝利。《政拳》最大的特色是將政治人物變成漫畫風格的格鬥角色，並融入外型特徵與趣味稱號，每名角色還有不同的特殊招式。
遊戲將六都融入戰鬥場景，玩家可以選擇台北、新北、桃園、台中、台南及高雄作為擂台。以台北場景為例，背景可見台北101、市府建築及大型造勢舞台，搭配選舉旗幟與群眾，營造出選戰現場的熱鬧氣氛。角色發動特殊技能時，還會出現誇張的動畫演出，例如「機場變革者」的大招就出現機場跑道、航廈及地面崩裂等畫面，頗有日本熱血動漫的風格。
《政拳》怎麼玩？免下載直接開打、3次技能命中放大招
《政拳》支援手機及電腦瀏覽器，進入遊戲官網後，選擇「個人模式」就能挑戰電腦對手，接著挑選角色、搭配3個技能，並設定簡單、普通或困難等級，再選擇六都其中一個場景即可開戰。如果想和朋友較量，也能選擇「對戰模式」，邀請朋友加入房間進行即時連線對戰。
操作方面，手機玩家可以利用畫面左側虛擬方向鍵移動，右側則有攻擊、硬扛及特殊技能按鈕；電腦玩家使用A、D鍵左右移動、W鍵跳躍、S鍵蹲下、J鍵攻擊，U、I、O鍵施放3種技能，K鍵則是「硬扛」，成功擋下近身攻擊時，還能讓對手短暫麻痺。玩家也能按住後退方向進行防禦，或連按方向鍵衝刺。
值得注意的是，《政拳》並非隨時都能施放大絕招，玩家必須先讓技能成功命中對手3次，才能按下電腦鍵盤L鍵發動大招，而且被對手擋下的技能不計入次數。大招不論距離遠近都能攻擊，但距離越近傷害越高，若在發動瞬間遭到防禦或硬扛，也可能被直接中斷，讓對戰不只是狂按攻擊鍵，還得掌握出招時機。
比賽結束後，系統會顯示勝負結果，玩家可選擇再戰一局、替換角色，或將戰績分享至社群平台。《政拳》官方也特別註明，遊戲純屬娛樂，不代表任何政治立場，有興趣的玩家不妨趁著選戰熱度升溫，體驗這場另類的六都格鬥大戰。
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《政拳》採用與經典格鬥遊戲《快打旋風》相似的2D橫向對戰玩法，雙方角色在擂台上交手，上方設有血量條及倒數計時，玩家必須掌握攻擊、防禦與施放技能的時機，擊敗對手才能取得勝利。《政拳》最大的特色是將政治人物變成漫畫風格的格鬥角色，並融入外型特徵與趣味稱號，每名角色還有不同的特殊招式。
遊戲將六都融入戰鬥場景，玩家可以選擇台北、新北、桃園、台中、台南及高雄作為擂台。以台北場景為例，背景可見台北101、市府建築及大型造勢舞台，搭配選舉旗幟與群眾，營造出選戰現場的熱鬧氣氛。角色發動特殊技能時，還會出現誇張的動畫演出，例如「機場變革者」的大招就出現機場跑道、航廈及地面崩裂等畫面，頗有日本熱血動漫的風格。
《政拳》支援手機及電腦瀏覽器，進入遊戲官網後，選擇「個人模式」就能挑戰電腦對手，接著挑選角色、搭配3個技能，並設定簡單、普通或困難等級，再選擇六都其中一個場景即可開戰。如果想和朋友較量，也能選擇「對戰模式」，邀請朋友加入房間進行即時連線對戰。
比賽結束後，系統會顯示勝負結果，玩家可選擇再戰一局、替換角色，或將戰績分享至社群平台。《政拳》官方也特別註明，遊戲純屬娛樂，不代表任何政治立場，有興趣的玩家不妨趁著選戰熱度升溫，體驗這場另類的六都格鬥大戰。