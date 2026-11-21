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▲沙公、紅蟳與松葉蟹腳等生猛海鮮，都是到島語必吃的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

大巨蛋店將於11月26日開幕 線上預約3分鐘秒殺

今日沒搶到座位？ 11月29日再試試

台北凱撒大飯店「Checkers自助餐」鄰里優惠 平日打8折

▲台北凱撒大飯店Buffet「Checkers」推鄰里優惠，享有8折。（圖／翻攝台北凱撒官網）

連鎖自助餐廳「島語」將開設台北大巨蛋店，開幕日訂在今年11月26日。並將於今（21）日上午11時，全面開放線上、電話及現場訂位，消費者可預訂11月26日起至明年(2027年)1月31日的午、晚餐場次；以及12月4日至明年(2027年)1月31日的下午餐之用餐場次。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上網觀測，短短3分鐘後，約莫2個多月的座位，竟全數被預訂，堪稱秒殺售罄。而現場訂位部分，業者規定早上9點才接受排隊、11點可接受訂位事宜，但竟有民眾6點就到場。島語主打「一餐檯、一Fine Dining」的高端吃到飽概念，菜色強調精緻費工，且每一座主題餐檯都搭配與料理相呼應的專屬酒款或特色飲品。尤其有許多生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，另有坊間buffet較少見的香箱蟹，以及大干貝、日本和牛、牛排、羊排等都是必吃菜色。島語開幕至今包含台北大巨蛋店目前全台共有5家，因為座位太難預訂，被網友封為「全台最難訂位吃到飽餐廳」，而台北大巨蛋預計11月26日正式開幕，地點就座落於遠東Garden City C區花園綠廊B2F。今日開放預約，線上預訂部分，11:00才開放可預約即日起至2027年1月31日前的座位，果然3分鐘內座位全數售罄。漢來美食也提到，目前電話、現場兩管道都還在熱烈接受預約當中，其中現場訂位方面，原本規定早上9點才接受排隊、11點可接受訂位事宜，但竟有民眾一早6點就到場。漢來美食也透露，因為訂位規則有明文規定，要在7天後先付清訂金，若無則將取消該筆訂單。因此今日沒有搶到的民眾，也可以試著在今日起的第8天，即11月29日凌晨，再到inline訂位系統刷看看，或許會有零星座位釋出。台北大巨蛋店地址：台北市信義區忠孝東路四段515號（遠東 Garden City C 區 B2 花園綠廊）台北大巨蛋店電話：02-8978-8686高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）高雄店電話：07-2626-883台北店地址：台北市南港區經貿一路168號台北店電話：02-2788-1568桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F桃園台茂店電話：03-286-8081台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓台中漢神洲際店電話：04-2421-4166午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%另外，飯店buffet則是推出各式優惠！台北凱撒大飯店「Checkers自助餐」就有睦鄰優惠，凡是台北市中正區、中山區、大安區、大同區、萬華區住戶、公司行號員工，現場出示證件、工作名片，平日周一至周五自助午、晚餐時段享8折優惠。台北凱達飯店「百宴自助餐廳」也有里民優惠，設籍或工作於台北市萬華區、中正區的居民，出示相關證件享8折優惠（同一人同一張證件最多折扣4人，優惠者需另加原價一成服務費）。