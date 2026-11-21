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金州勇士近況不佳，但他們仍有機會翻身，因為西區後段班戰力貧弱、實質上僅有11支球隊在爭奪10個季後賽與附加賽席位，留給勇士足夠長的修正跑道。不過球隊似乎傾向內部解決問題的意願仍大於外部引援，根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）透露，勇士球團內部已將巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）的季中傷癒復出視為「交易截止日新援」，同時正積極兜售波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的2000萬美元到期合約尋求實質補強。自當家球星柯瑞（Stephen Curry）於11月11日遭遇右側腹部斜肌撕裂傷倒下後，戰績呈現斷崖式自由落體，近期苦吞一波慘不忍睹的5連敗（且近4場每場淨輸20分以上），戰績從高居前段的8勝3負急墜至8勝8負、跌落西區第10。本季有柯瑞出賽時勇士拿下8勝3負，場均轟下120分（全聯盟第2）、淨勝分高達+101（全聯盟第4）；一旦柯瑞缺陣，勇士場均得分暴跌至95分（全聯盟墊底第30）、淨勝分更是慘澹的-88（全聯盟第30）。若把時間拉長至總教練科爾（Steve Kerr）的整個執教生涯，他在有柯瑞時戰績為524勝218負（勝率70.6%），沒有柯瑞時僅88勝142負（勝率38.3%）。就連開季一度打出最佳新秀級別表現的今年首輪第11順位新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg），在失去柯瑞引力掩護後也遭對手重兵看防，過去4戰場均得分從21.6分（命中率52.2%）驟降至13.7分，命中率僅剩26.8%。雖然如此，勇士開季那波8連勝為他們爭取到了容錯空間，而西區15支球隊版圖，扣除戰績墊底且無意爭勝的鵜鶘、快艇、爵士與國王，實質上只有11支球隊在競爭前10名的季後賽與附加賽門票。這意味著即便勇士在柯瑞預計缺陣近一個月的期間難以止血，只要等到這位傷前場均轟下27.8分、三分命中率45.7%的38歲超級巨星滿血回歸，賽季仍留有充裕的時間讓勇士重返爭冠行列。目前除了靜待柯瑞歸隊外，勇士管理層也在傷兵名單與交易市場雙線並進。《ClutchPoints》記者席格爾報導指出，勇士球團內部將因右膝前交叉韌帶撕裂長期休戰的巴特勒，以及側翼大將穆迪的傷癒歸隊視為重要戰力拼圖，「勇士認為這兩名球員在賽季中途回歸將為球隊注入全新活力，就如同他們是交易截止日引進的新援一般，而且巴特勒在交易截止日前提前復出的可能性正越來越高。」與此同時，席格爾也透露勇士過去幾周持續在交易市場上兜售波爾辛吉斯本季價值2000萬美元的到期合約。雖然目前已有多支球隊聽取勇士報價並對這份到期約展現興趣，但尚未有交易接近達成；為了提升籌碼吸引力，勇士正認真考慮在交易包裹中附加1至2枚選秀權，力拚在交易截止日前替柯瑞與巴特勒找來更多實質幫手。