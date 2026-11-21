台股近來重挫，女星郁方昨（20）日以「股市畢竟不是天天漲停板，有考慮想要一個穩定的賺優渥的薪水嗎」為引言發文，公開徵求珠寶銷售業務人員，並開出年薪最高200萬元等7大福利，還強調性別、年齡不拘，引發網友討論。
薪資制度優渥 郁方：80%業務年薪百萬以上
郁方的老公陳昱羲是「斐儷珠寶」總經理，她表示，品牌明年即將迎接成立60週年，目前正在持續擴充人才，誠徵對珠寶精品有熱情，願意一起長期發展的業務夥伴，並列出各項福利，如早上10點30分上班、晚上7點下班；薪資制度優渥，郁方說，近年約80%的業務人員年薪達百萬元以上，過兩百萬的業務也達40%以上，「有能力、有企圖心，收入就不設天花板」。
工作環境佳不須站整天 郁方：教育訓練強大
此外，郁方表示，工作環境位於仁愛路，距離捷運站步行約5至7分鐘，員工休息區舒適到像招待所，由於不同於傳統珠寶專櫃，她們以高端客戶服務與專業銷售為主，不用長時間站櫃，另外，依法該有的福利與保障一樣都不少。
除此之外，郁方還說，公司有強大的教育訓練，強調60年來營業額都穩居台灣珠寶店前三名，且培養出無數國際高階精品的主管及頂級銷售人員，「有斐儷的背景跟教育訓練的培養，將來出去轉職或創業更有底氣」，最後是累積60年的金字塔頂級客戶人脈圈。
沒有年齡門檻 郁方：想把工作做成長期事業
郁方表示，徵才資格男女不拘，也沒有設年齡門檻，只要對自己有自信，自認氣質優雅、銷售能力強大或活潑熱情各種心態的銷售業務都非常歡迎，唯獨認為最重要的一點是「想把工作做成長期事業，而不是只找一份工作」。
貼文一發出，引來許多網友熱議，「好到以為是詐騙」、「可以來台中開一家嗎？我願意接受栽培」、「好適合我喜歡當銷售的個性，但我在台南...」、「寫的讓我好想轉職」、「可惜不收兼職...」
資料來源：郁方臉書
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郁方的老公陳昱羲是「斐儷珠寶」總經理，她表示，品牌明年即將迎接成立60週年，目前正在持續擴充人才，誠徵對珠寶精品有熱情，願意一起長期發展的業務夥伴，並列出各項福利，如早上10點30分上班、晚上7點下班；薪資制度優渥，郁方說，近年約80%的業務人員年薪達百萬元以上，過兩百萬的業務也達40%以上，「有能力、有企圖心，收入就不設天花板」。
工作環境佳不須站整天 郁方：教育訓練強大
此外，郁方表示，工作環境位於仁愛路，距離捷運站步行約5至7分鐘，員工休息區舒適到像招待所，由於不同於傳統珠寶專櫃，她們以高端客戶服務與專業銷售為主，不用長時間站櫃，另外，依法該有的福利與保障一樣都不少。
除此之外，郁方還說，公司有強大的教育訓練，強調60年來營業額都穩居台灣珠寶店前三名，且培養出無數國際高階精品的主管及頂級銷售人員，「有斐儷的背景跟教育訓練的培養，將來出去轉職或創業更有底氣」，最後是累積60年的金字塔頂級客戶人脈圈。
沒有年齡門檻 郁方：想把工作做成長期事業
郁方表示，徵才資格男女不拘，也沒有設年齡門檻，只要對自己有自信，自認氣質優雅、銷售能力強大或活潑熱情各種心態的銷售業務都非常歡迎，唯獨認為最重要的一點是「想把工作做成長期事業，而不是只找一份工作」。
貼文一發出，引來許多網友熱議，「好到以為是詐騙」、「可以來台中開一家嗎？我願意接受栽培」、「好適合我喜歡當銷售的個性，但我在台南...」、「寫的讓我好想轉職」、「可惜不收兼職...」
資料來源：郁方臉書