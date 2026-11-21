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▲今日清晨最低溫出現在新北市石碇區，僅11.1度，新竹縣關西也只有11.3度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週二東北季風南下，北部、宜蘭氣溫將再度下降，不過強度較這波冷空氣弱。（圖／中央氣象署提供）

今日冷空氣減弱，白天氣溫明顯回升，北部高溫約20度、中南部上看25度，不過明（22）日清晨仍受輻射冷卻影響，局部地區可能下探10度。下週二東北季風再度南下，北部、宜蘭降溫並迎來雨勢，周四起逐漸減弱，選前之夜及投票日天氣也將轉趨穩定。中央氣象署預報員曾昭誠表示，今（21）日清晨至白天，隨著雲量逐漸減少，白天陽光加熱，各地氣溫較昨日明顯回升，北部高溫約20度，中南部則回升至20度以上，甚至接近25度。今日清晨最低溫出現在新北市石碇區，僅11.1度，新竹縣關西也只有11.3度，台北市北投至苗栗一帶低溫約11度至12度，其他地區大多落在12度至14度。曾昭誠指出，這波冷空氣最強的時間點已經過去，不過受到輻射冷卻影響，明（22）日清晨仍有機會出現10度左右低溫，北部、宜蘭清晨氣溫約13度至15度，空曠地區再低1至2度，局部地區不排除下探10度至11度；中南部則約15度至18度。週日白天氣溫可回升至20度以上，南部高溫上看25度，不過清晨及夜晚仍偏涼，預計下週一氣溫將進一步回升。下週二東北季風南下，北部、宜蘭氣溫將再度下降，不過強度較這波冷空氣弱，週二至週四清晨氣溫約17度至20度，感受偏涼；其他地區受到影響較小，白天有陽光時高溫仍可達25度以上。下週四東北季風逐漸減弱，選前之夜及投票日北部、宜蘭氣溫將再度回升。降雨方面，今日到下週一環境偏乾，各地降雨不明顯，僅花東地區有零星降雨。下週二清晨起，隨著鋒面通過，北部、宜蘭及花蓮降雨將逐漸增多，中南部山區也可能出現降雨，中部平地則有零星降雨機率，預計下週二早上開始天氣就會轉為不穩定。下週四前受東北季風影響，北部及東半部迎風面容易出現降雨，中層雲系通過時，中南部山區也可能降雨。到了下週五選前之夜，東北季風減弱，環境轉為偏東風，降雨範圍將以東部及北部山區為主，大台北及西部山區降雨則會逐漸趨緩。