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生醫保健品牌騰勢即將在12月1日掛牌上櫃，昨（20）日在證交所完成競價拍賣，承銷價每股47.19元 。另，11月19日至11月23日進行公開申購451張，預計在25日抽籤；若以週五收盤價50.5元計算，每股價差3.31元，抽中一張潛在獲利約3000元。騰勢本次辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計3,396張，競價拍賣超額認購比率達2.42倍。11月19日至11月23日則進行公開申購451張，承銷價格47.19元，11月25日公開抽籤，並在12月1日掛牌上櫃。騰勢以「人類健康 × 寵物健康」雙引擎布局，累計開發134項人用與寵物相關新品，同時在全台各大實體與電商通路建立綿密銷售網絡。2026年前三季營收達6.72億元、年增10.5％，營業利益達0.89億元，每股盈餘（EPS）為 3.35 元。此外，騰勢也關注香港、美國、東南亞及日韓等市場機會，評估跨境電商、經銷合作與策略投資等發展方向，擴大品牌布局，為未來整體營運注入強勁成長動能。