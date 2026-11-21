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痛批選前搜索競辦 鄭麗文：在野黨面對司法地獄

憶野百合世代爭民主 鄭麗文：司法不可以介入選戰

怒問司法是「皇后的貞操還是東廠走狗」 籲1128用選票審判

九合一選舉進入最後倒數，新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊昨（20）日遭檢警搜索，並有競辦人員被帶走，引發司法介選爭議。徐欣瑩昨晚前往新竹地檢署外展開絕食抗議，國民黨主席鄭麗文今（21）日上午也親赴現場聲援，痛批「辦藍不辦綠，民進黨享受司法假期，在野黨面對的卻是司法地獄」，更直言司法不可以介入選戰，呼籲選民在11月28日用選票表達不滿，「1128，是審判的日子！」鄭麗文表示，萬萬沒想到在選舉最後一個星期，竟必須來到司法單位門前，探望一夜未眠、沒有進食，以最嚴酷方式進行絕食抗議的同志。她指出，這場選舉尚未開始前，過去一、兩年在野力量就面臨司法追查，昨天新竹縣發生的事件並非個案，也不是這次選舉中第一次發生類似爭議。鄭麗文指出，從基層里長、議員、鄉鎮市長及代表候選人，甚至到議長，都有人遭到收押禁見，如今更直接進入縣市長候選人的競選總部搜索、扣押電腦，讓重要選舉資訊及工具在選戰倒數時刻被帶走。她質疑，許多案件涉及的事情早已超過一年，卻在選舉期間被放大處理，甚至導致候選人遭到羈押。針對徐欣瑩競辦一名20多歲女性工作人員被帶走，鄭麗文表示，年輕人充滿熱情投入公共事務，本應受到鼓勵，卻在沒有律師及家人陪伴的情況下被帶去問話，質疑整個過程存在程序正義重大瑕疵，也嚴重違反比例原則。「難道如果她不認罪，你就直接要押她嗎？難道又要押人取供嗎？」痛批相關作為「欺人太甚」。鄭麗文提到，自己是野百合世代，大學時期曾為台灣言論自由絕食抗議，也曾在台北車站前遭噴水車驅離，為了廢除刑法第100條，在街頭被鎮暴警察追趕，但這些都已經是30多年前的事。鄭麗文強調，民主選舉應該是全民共同決定未來、選賢與能的民主盛宴，即使在野黨面對不對稱、不公平的選戰，也絕不能讓司法介入選舉。她批評，一旦司法成為選戰工具，將造成寒蟬效應，讓社會風聲鶴唳。鄭麗文也將矛頭指向民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，指稱鄭朝方原本是尋求連任的竹北市長，民進黨因找不到縣長候選人，才千方百計讓他投入縣長選戰。是否因為選戰進入最後一週，擔心新竹縣與竹北市選情雙雙失利，才會出現相關司法行動，反問「你緊張了嗎？你不擇手段了嗎？你最後終於出手了嗎？」鄭麗文表示，自己畢業於台大法律系，知道許多檢調人員敢怒不敢言，部分基層檢察官也看不下去，但在上級命令及壓力下，仍有人為了升官而甘願成為打手。她更反問，「司法角色究竟是皇后的貞操，還是東廠走狗？」鄭麗文批評，一代又一代人付出青春換來的民主成果，如今卻在民進黨執政後遭到侵蝕，從藐視國會、沒收新聞自由，到如今司法介入選戰，讓台灣民主面臨嚴重倒退。鄭麗文強調，新竹是台灣引以為傲的竹科所在地，也是護國神山所在之處，卻在同一片土地上發生她所認為的民主倒退。國民黨絕對不會因此退縮，也不會害怕。面對選前最後七天，鄭麗文呼籲有良心、有正義感的台灣人擦亮眼睛，「為了愛，勇敢一次」，團結保護得來不易的民主、自由與法治。鄭麗文最後喊話，「1128，是審判的日子」，要讓當權者知道不能濫權，也讓司法知道不能無限墮落，強調「人民的力量才是民主最後的審判者」，國民黨一定會與所有自認遭受司法迫害的人站在一起，成為他們的後盾。