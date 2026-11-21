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九合一大選倒數7天，國民黨台北市議員秦慧珠近日多次批評台北市長蔣萬安，20日遭到黃復興黨部解除黃國樑信義區常委職務，並宣布不再支持她參選公職，引發藍營內部議論。對此，作家趙曉慧直言，國民黨更像是一盤散沙般的無法團結，「拒投蔣萬安」的雪球，恐怕會越滾越大，外溢到其他縣市，其他候選人跟著一起倒霉。趙曉慧表示，黃復興系統對秦慧珠開鍘之後，只會加速藍營的分裂，讓基層黨員更無所適從，導致國民黨更像是一盤散沙般的無法團結，對蔣萬安其實弊大於利，更抵銷國民黨抹黑光電政策的操作。她認為，不能一邊既要靠「鬥爭民進黨」凝聚向心力，一邊又「肅清異己」打壓說真話的黨員、支持者，自己的政績卻很難看。「身上也沒有半點正能量，這都坐實了王鴻嬪在2024年痛批蔣萬安是共產黨政府的怒吼。」趙曉慧進一步提到，如果再算上蔣萬安不顧小雞的選情，自己跑去站台民眾黨市議員參選人，對里長更是四年來都不接電話、冷落處理，蔣萬安這樣「厚此薄彼」，更會引起國民黨基層的憤怒。趙曉慧強調，選前最後一週，「拒投蔣萬安」的雪球，恐怕會越滾越大，這才是壓垮蔣萬安選情的最後一根稻草，而且恐怕還外溢到其他縣市，讓國民黨其他候選人跟著一起倒霉。最後，她更狠諷，掰了，蔣寶，失業後可以去Netflix影集「演台北市長」。