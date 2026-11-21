全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於在11月19日上市，開賣第一天就創下驚人的銷售紀錄！開發商 Rockstar Games 與母公司 Take-Two Interactive 宣布，《GTA 6》上市首日全球零售銷售額高達37.9億美元（約新台幣1,250億元），上市前更已售出3,250萬套，雙雙刷新紀錄。官方表示，《GTA 6》已成為娛樂史上規模最大的上市作品，不只打破遊戲產業紀錄，更寫下跨娛樂媒介的新里程碑。
《GTA 6》上市首日賣37.9億美元！預售3250萬套破紀錄
根據 Take-Two Interactive 發布的新聞稿，《GTA 6》上市首日全球零售銷售額達37.9億美元，數字統計至11月19日全球各地當日結束為止，並以公司估計數據為準。官方表示，這項成績創下跨娛樂媒介的全新紀錄，讓《GTA 6》成為史上規模最大的娛樂作品上市活動。
除此之外，《GTA 6》在正式發售前，就已經賣出3,250萬套，創下跨平台預售新紀錄。換句話說，遊戲還沒正式開放玩家進入罪惡市（Vice City），全球就已經有數千萬套的銷售成績，也反映出玩家對這款等待13年的續作有多期待。
除了銷售數字驚人，《GTA 6》在遊戲評價方面也有亮眼表現。根據官方公告，本作在遊戲評分彙整網站 Metacritic 獲得99分，Rockstar 更將其形容為史上評價最高的遊戲，展現這款話題大作在商業與口碑上的雙重成功。
《GTA 6》打破《GTA 5》紀錄！13年等待創娛樂史新高
回顧2013年推出的《GTA 5》，當年上市24小時內便創下超過8億美元的零售銷售額，並在短短3天內突破10億美元，成為遊戲產業最具代表性的商業成功案例之一。如今《GTA 6》首日就達37.9億美元，相較前作當年的首日成績，規模已超過4倍。
《GTA 5》上市至今已超過13年，期間陸續登上不同世代的遊戲主機，至今全球累計出貨量已接近2.35億套。根據 Take-Two 最新公布的資料，整個《GTA》系列累計出貨量更已接近4.8億套，成為全球最具影響力的遊戲系列之一。
對於《GTA 6》創下的新紀錄，Rockstar Games 創辦人兼總裁 Sam Houser 也在官方聲明中表達感謝，表示隨著《GTA 6》推出，Rockstar 邁入全新篇章，全球玩家的熱烈支持讓團隊深受感動，也非常興奮能與玩家共同分享這個重要時刻。
《GTA 6》目前已在 PS5、Xbox Series X／S 平台推出，故事以美國佛羅里達州為靈感打造的虛構雷歐奈達州（Leonida）為舞台，玩家將跟隨雙主角 Jason 與 Lucia，在罪惡市展開充滿犯罪、陰謀與冒險的全新旅程。隨著首日銷售紀錄正式出爐，這款等待13年的超級大作，後續能否繼續改寫全球遊戲銷售紀錄，也備受關注。
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根據 Take-Two Interactive 發布的新聞稿，《GTA 6》上市首日全球零售銷售額達37.9億美元，數字統計至11月19日全球各地當日結束為止，並以公司估計數據為準。官方表示，這項成績創下跨娛樂媒介的全新紀錄，讓《GTA 6》成為史上規模最大的娛樂作品上市活動。
除此之外，《GTA 6》在正式發售前，就已經賣出3,250萬套，創下跨平台預售新紀錄。換句話說，遊戲還沒正式開放玩家進入罪惡市（Vice City），全球就已經有數千萬套的銷售成績，也反映出玩家對這款等待13年的續作有多期待。
除了銷售數字驚人，《GTA 6》在遊戲評價方面也有亮眼表現。根據官方公告，本作在遊戲評分彙整網站 Metacritic 獲得99分，Rockstar 更將其形容為史上評價最高的遊戲，展現這款話題大作在商業與口碑上的雙重成功。
回顧2013年推出的《GTA 5》，當年上市24小時內便創下超過8億美元的零售銷售額，並在短短3天內突破10億美元，成為遊戲產業最具代表性的商業成功案例之一。如今《GTA 6》首日就達37.9億美元，相較前作當年的首日成績，規模已超過4倍。
《GTA 5》上市至今已超過13年，期間陸續登上不同世代的遊戲主機，至今全球累計出貨量已接近2.35億套。根據 Take-Two 最新公布的資料，整個《GTA》系列累計出貨量更已接近4.8億套，成為全球最具影響力的遊戲系列之一。
《GTA 6》目前已在 PS5、Xbox Series X／S 平台推出，故事以美國佛羅里達州為靈感打造的虛構雷歐奈達州（Leonida）為舞台，玩家將跟隨雙主角 Jason 與 Lucia，在罪惡市展開充滿犯罪、陰謀與冒險的全新旅程。隨著首日銷售紀錄正式出爐，這款等待13年的超級大作，後續能否繼續改寫全球遊戲銷售紀錄，也備受關注。