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里程碑項目 達成數據／成就 歷史紀錄 生涯單場50+次數 第26次 正式超越布萊恩（25次）獨居NBA歷史第3，僅次於張伯倫（118次）與喬丹（31次） 生涯「50分+5籃板+5助攻」 第14次 穩居近58年聯盟第1（超越東契奇的10次），NBA 80年歷史高居第2（僅次於張伯倫24次） 生涯「40分+5籃板+5助攻」 第71次 正式追平「大O」羅伯特森（Oscar Robertson），並列NBA 80年歷史第1 生涯總得分（例行賽+季後賽） 超越歐尼爾（Shaquille O'Neal） 正式攀升至NBA歷史第9位，下一個追趕目標為傳奇中鋒張伯倫 騎士隊史最年長50+紀錄 37歲單場51分 成為克里夫蘭騎士隊史單場砍下50分以上的最高齡球員



克里夫蘭騎士今（21）日在NBA盃（NBA Cup）小組賽主場迎戰印第安納溜馬，陣中37歲明星後衛哈登（James Harden）上演飆分秀，全場出戰40分07秒，26投15中、包含三分球11投7中與罰球14罰全中，狂轟本季個人新高的51分、外帶6籃板與6助攻，率領騎士在一度落後14分的劣勢下完成逆轉，終場以128：119力克溜馬並賞給對手3連敗。哈登不僅締造轉戰騎士後的首度單場50+紀錄、成為騎士隊史最年長50分先生，生涯累計26次單場破50分更正式超越已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant），獨居NBA歷史第3位，讓騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）賽後盛讚：「他是NBA歷史前10等級的球員。」儘管騎士此役缺少莫布利（Evan Mobley）與泰森（Jaylon Tyson）兩名大將，上半場一度遭外線火燙的溜馬拉開14分領先，但哈登立刻挺身接管戰局。他在前兩節便轟下創騎士生涯半場新高的24分，率隊打出一波19：3猛攻反超比分；易籃後哈登火力更加凶猛，第三節單節再飆18分，帶領騎士單節打出43：22的懸殊攻勢一舉建立22分領先。末節溜馬雖一度反撲追至僅剩6分差，但哈登在讀秒階段穩健兩罰全中，不僅替騎士鎖定勝局，也正式將個人得分推上51分大關。憑藉這場優異表現，哈登單晚一舉刷新5項NBA歷史紀錄：賽後談到哈登今夏以3年9700萬美元續留克里夫蘭後展現出的統治級身手，騎士總教練阿特金森毫不掩飾對愛將的崇敬：「這傢伙真的非常特別，我們應該好好珍惜並欣賞他的表現。他是NBA歷史前十級別的球員，能夠每天執教他，對我來說都是一種莫大的榮幸。」此役攻下15分的隊友華森（Peyton Watson）也對哈登的爆炸性演出讚嘆不已：「顯然他是一名極其特別的球員，根本不需要多做介紹，所有人都知道他在這樣的夜晚完全有能力打出毀滅性的表現。能夠在場上親眼見證這一切真的很不可思議，他今晚簡直是做什麼成什麼。」除哈登外，騎士主力後衛米契爾（Donovan Mitchell）貢獻20分，海佐尼亞（Mario Hezonja）進帳10分、10籃板。溜馬方面則以西亞卡姆（Pascal Siakam）21分、7籃板與祖巴茨（Ivica Zubac）21分、10籃板、3阻攻表現最佳。