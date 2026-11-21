也是生涯第26次，打破柯比（Kobe Bryant）紀錄，升至歷史第3，賽後哈登也感性發聲，「我們真的很想念他。」

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哈登爆砍51分 超越Kobe神紀錄

被問及超越Kobe紀錄 哈登：很想念他

他是我的偶像，是我成長過程中一直關注、學習的人。他對待籃球的態度，以及為這項運動付出的努力都很特別。我們想念他。

37歲一代球星哈登（James Harden）今（21）日面對印第安那溜馬，全場26投15中、包含7顆三分與14次罰球，全場貢獻51分、6籃板與6助攻，率領克里夫蘭騎士128：119贏球，這是哈登轉戰騎士後首場50分比賽，哈登季前與騎士簽下3年9700萬美元合約，開季身手卻大幅下滑，場均剩下16.2分、4.7籃板與6.3助攻，本場則大爆發，面對溜馬出賽40分鐘7秒，砍下51分，為年初加盟騎士以來42場中，首度攻下超過50分。這也是哈登18年職業生涯中，第26次砍下至少50分，他曾於2019年效力火箭時，單季9次砍下超過50分。本場賽後，生涯累積超過50分場次，也超過柯比的25場，獨居歷史第3，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）118場、與喬丹（Michael Jordan）31場。哈登賽後被問及此事，感性發聲很想念柯比，「」哈登停頓了一下，最後強調，「是的，非常非常想念他。」