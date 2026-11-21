作者：財訊雙週刊／孫蓉萍、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，亞洲最大單一風場，由日本三井物產、加拿大北陸能源及馬來西亞淨達力共同投資開發的海龍離岸風電計畫，11月17日宣布完工，73座風力機組已全數併入台電電網，增添綠電約1GW（10億瓦）。台灣第二階段潛力場址開發，除由森崴旗下富崴負責的台電二期外，已全數完成建置。
17日有近200位來自政府、金融機構、供應鏈等夥伴參與海龍舉辦的感恩典禮，永冠能源科技集團也受邀參加。不過這家曾被當做國產化模範生的公司，由於未能在法定期限內公告申報財報，已確定即將於18日下市，成為台灣繼森崴後第二家下市的風電概念股，讓台灣離岸風電發展在2026年畫下不完美句點。
海龍計畫由海龍2A（300MW）、海龍2B（232MW）及海龍3號（512MW）組成，位於彰化外海約45至70公里處，2023年完成1170億元專案融資，創下亞太地區離岸風電融資規模新高。2026年結合台灣的國家融資保證機制，再取得新台幣550億元增額融資，共吸引35家國內外金融機構參與，以及多國出口信貸機構政策支持。
此外，海龍2A風場原屬第二階段遴選風場，適用政府躉購機制，但已與台積電簽署企業購售合約（CPPA），也開創台灣離岸風電產業先例。
根據《財訊》雙週刊報導，海龍計畫歷經10年開發、規劃與建設，克服疫情衝擊、台灣海峽複雜海象及大型工程等挑戰，成功整合三座風場為逾1GW的單一開發計畫，是亞太最大單一風場，也是第一個簽約14MW風機的專案。海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示：「從大型風場整合、先進風機技術導入，到在地供應鏈參與，每一項成果都凝聚了跨國團隊與台灣產業夥伴的長期投入。」
海龍也是台灣推動離岸風電在地化的重要指標案，不僅肩負多項國產化承諾，更將在地組裝機艙採購擴大至全部三個風場。在原有21套機艙國產化承諾之外，額外採購52套在地組裝機艙，促成西門子歌美颯擴建台中機艙組裝廠，並帶動9家台灣供應商加入其全球供應鏈。
包括台船環海運用台灣首艘本土設計製造的大型浮吊船「環海翡翠輪」，投入海上運輸與安裝工程；世紀風電及台灣國際造船分別投入水下基礎與基樁製造；東元電機承攬陸域變電站；東方風能提供海事工程及船舶支援服務。
不過，《財訊》雙週刊指出，製造風機機艙輪轂鑄件和機艙底座鑄件的永冠由於今年2月第四次無擔保可轉債（CB）發生償付問題，4月因未如期申報財報等問題，股票停止交易。證交所10月公告，永冠將於11月18日終止上市，受影響的股東約4.3萬人。
永冠策略長李奕蒼指出，目前因為後續的風場案件時程未定，還款計劃一直無法確定，目前已在跟財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會討論此議題，但尚未有確切的時程。並表示下市後公司的訂單及員工暫時沒有影響，相關問題都會依法規執行，重新整理，力拼未來能再次上市。
李奕蒼也感歎，股票下市後，台灣的運作正常，持續接單及生產，泰國後續會處理部份的土地，中國的部份也將會維持，「但現在最大的問題還是在台灣風場開出來的數量跟時間，如果照現況，那整個供應鏈將會有一年多的空白，這點還是要看政府解決的方案。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
華新麗華60年 華邦電焦佑鈞揭業績登頂的底氣
資金由股轉房？建商：10月起資產族看屋、成交增溫 科技業買家占近2成
紙廠哀歎：整個中國都內捲得很厲害！「現在大家都用筆電」華紙虧損加劇 永豐餘靠轉投資、股利進補
我是廣告 請繼續往下閱讀
17日有近200位來自政府、金融機構、供應鏈等夥伴參與海龍舉辦的感恩典禮，永冠能源科技集團也受邀參加。不過這家曾被當做國產化模範生的公司，由於未能在法定期限內公告申報財報，已確定即將於18日下市，成為台灣繼森崴後第二家下市的風電概念股，讓台灣離岸風電發展在2026年畫下不完美句點。
海龍計畫由海龍2A（300MW）、海龍2B（232MW）及海龍3號（512MW）組成，位於彰化外海約45至70公里處，2023年完成1170億元專案融資，創下亞太地區離岸風電融資規模新高。2026年結合台灣的國家融資保證機制，再取得新台幣550億元增額融資，共吸引35家國內外金融機構參與，以及多國出口信貸機構政策支持。
此外，海龍2A風場原屬第二階段遴選風場，適用政府躉購機制，但已與台積電簽署企業購售合約（CPPA），也開創台灣離岸風電產業先例。
根據《財訊》雙週刊報導，海龍計畫歷經10年開發、規劃與建設，克服疫情衝擊、台灣海峽複雜海象及大型工程等挑戰，成功整合三座風場為逾1GW的單一開發計畫，是亞太最大單一風場，也是第一個簽約14MW風機的專案。海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示：「從大型風場整合、先進風機技術導入，到在地供應鏈參與，每一項成果都凝聚了跨國團隊與台灣產業夥伴的長期投入。」
海龍也是台灣推動離岸風電在地化的重要指標案，不僅肩負多項國產化承諾，更將在地組裝機艙採購擴大至全部三個風場。在原有21套機艙國產化承諾之外，額外採購52套在地組裝機艙，促成西門子歌美颯擴建台中機艙組裝廠，並帶動9家台灣供應商加入其全球供應鏈。
包括台船環海運用台灣首艘本土設計製造的大型浮吊船「環海翡翠輪」，投入海上運輸與安裝工程；世紀風電及台灣國際造船分別投入水下基礎與基樁製造；東元電機承攬陸域變電站；東方風能提供海事工程及船舶支援服務。
不過，《財訊》雙週刊指出，製造風機機艙輪轂鑄件和機艙底座鑄件的永冠由於今年2月第四次無擔保可轉債（CB）發生償付問題，4月因未如期申報財報等問題，股票停止交易。證交所10月公告，永冠將於11月18日終止上市，受影響的股東約4.3萬人。
永冠策略長李奕蒼指出，目前因為後續的風場案件時程未定，還款計劃一直無法確定，目前已在跟財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會討論此議題，但尚未有確切的時程。並表示下市後公司的訂單及員工暫時沒有影響，相關問題都會依法規執行，重新整理，力拼未來能再次上市。
李奕蒼也感歎，股票下市後，台灣的運作正常，持續接單及生產，泰國後續會處理部份的土地，中國的部份也將會維持，「但現在最大的問題還是在台灣風場開出來的數量跟時間，如果照現況，那整個供應鏈將會有一年多的空白，這點還是要看政府解決的方案。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
華新麗華60年 華邦電焦佑鈞揭業績登頂的底氣
資金由股轉房？建商：10月起資產族看屋、成交增溫 科技業買家占近2成
紙廠哀歎：整個中國都內捲得很厲害！「現在大家都用筆電」華紙虧損加劇 永豐餘靠轉投資、股利進補