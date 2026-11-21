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▲國發會曾經釋出許多珍貴檔案照片，證明台灣60多年前曾擁有「合歡山滑雪場」。（圖／翻攝國發會臉書）

兩大原因造成滑雪場消失：積雪不足、國人轉出國滑雪

合歡山松雪樓昨（20）日晚間18時51分氣溫跌破零下0.5度，降下入冬首波初雪。隨著白雪紛飛，也讓台灣60多年前曾擁有「合歡山滑雪場」的歷史再次受到關注。國發會曾經公開珍貴的檔案照，並曝光該滑雪場會消失的原因，因為氣候變遷經常雪量積雪不足，還有國人更喜愛出國滑雪，才會導致滑雪場逐漸沒落。根據國發會公開的國家檔案照，60多年前政府開闢中橫公路支線時，發現海拔3100多公尺的合歡山冬季積雪期長達2個月，地形極適合滑雪，便設立「武嶺寒訓基地」訓練國軍雪地作戰。自1963年起，在林務局與中華民國滑雪協會推動下，滑雪轉向民間發展，不僅成為救國團冬令營熱門地點，更在合歡山東峰至松雪樓間架設了400公尺長的纜車，1974年，更在松雪樓旁興建「滑雪訓練中心」（現滑雪山莊），持續提倡滑雪運動，培訓優質好手、代表台灣出國競賽。不過，當初的「台版阿爾卑斯山」在60年之後為何會消失？根據國發會表示，主因是「，再加上「，這座台灣首座滑雪場最終走入歷史。舊照曝光後掀起網友熱議，不少曾參與寒訓或冬令營的民眾紛紛留言懷舊，也有山友分享至今仍能在合歡山東峰步道看見遺棄的纜車遺跡，一同見證這段難忘的雪白歲月。